STRAGE FAMILIARE AL CUOTTO: UCCIDE IL COMPAGNO E LA MADRE DELL’EX MOGLIE, POI SPARA ANCHE A LEI E SI TOGLIE LA VITA

È stato un pomeriggio di sangue quello di oggi a Forio d’Ischia, dove attorno alle 18.30 si è consumata una tragedia familiare in via Provinciale Panza, al Cuotto.

Un uomo di 69 anni ha imbracciato un’arma da fuoco e ucciso il compagno e la madre della sua ex moglie, un 48enne di Napoli e una 63enne di origini ucraine.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe atteso l’ex moglie, 42enne anch’essa di origine ucraina, e dopo aver eliminato i due familiari l’avrebbe rincorsa esplodendo contro di lei alcuni colpi. La donna, gravemente ferita, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

Dopo la furia omicida, il 69enne avrebbe puntato la pistola contro sé stesso, sparandosi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ischia, che hanno avviato le indagini per chiarire i contorni della vicenda e stabilire le esatte dinamiche dell’aggressione. L’area è stata posta sotto sequestro.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

