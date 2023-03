La strage degli innocenti

il commento di Sandra Malatesta | La disperazione deve trovare una strada se vuole diventare speranza, altrimenti di disperazione si muore.E migliaia di profughi danno alla disperazione un prezzo che arriva anche a 4000 dollari, per giungere attraverso il Mediterraneo orientale sulle coste della Calabria e della Puglia. Si parte dalla Turchia e si fa un viaggio di 1200 km che non è un viaggio sicuro, ma per chi fugge cosa è sicuro? Cosa? Solo i trafficanti di essere umani sono sicuri quelli si esistono e sono pronti a trasformare la disperazione in speranza, sapendo bene che la speranza non c’è.

E questa tragedia di Crotone non può lasciarci indifferenti. Dolore e rabbia per quei morti, per quei bambini, rispetto e ammirazione per chi sta lì da ore per aiutare, a chi si tuffa anche nelle onde se vede corpi e ne salva qualcuno. Si vede sulla spiaggia una marea di impermeabili gialli e di coperte in cui sono avvolti i superstiti. Occhi fissi nel vuoto e silenzio assoluto. Salgono sui pulman che li porteranno al centro di accoglienza di Capo Rizzuto. E come sempre si parla si parla, interviste, buoni propositi, e poi niente. Ma possibile che non si possano catturare i trafficanti di vite umane?

Basterebbe questo. Perché ci sono sempre? Perché? Normative, leggi non servono finché ci sono questi farabutti che stranamente si salvano sempre dalle tragedie del mare. L’erba cattiva vive ed è vero. Se fossi una potente, non perderei tempo a chiacchierare o a fare leggi, assumerei migliaia e migliaia di uomini e li manderei a scovare questi trafficanti che non voglio chiamare uomini. Li prenderei e ne farei un cumulo come quando si preparano le buste dell’immondizia, li lascerei in un posto da dove non possano più uscire e allora vorrei vedere come farebbero i barconi a far morire tanti profughi che non solo hanno pagato ma devono anche morire. Ma perché me lo chiedo, possibile non individuare questi farabutti? Fanno paura? Fanno comodo? Portano soldi al paese da cui vengono?

Ma dai smettiamola con i pianti e la rabbia di pochi giorni, prendiamo i trafficanti e diamoci da fare affinché in quei paesi la gente non debba fuggire perché in pericolo di vita e di atroci torture. Civiltà di un popolo che non sa cosa sia perché chi ne detiene il potere se ne frega della civiltà, e vuole che tutti ubbidiscano senza nemmeno fiatare. E nel 2023 quando in tanti nel mondo si sono liberati da schiavitù e bigottismo dobbiamo vedere quei corpi galleggiare e tanti bambini che stretti alle loro mamme sognavano la libertà, restare da soli spaventati ma più dignitosi di quei trafficanti senza pietà che sono fedeli a un Dio senza regno che è il Dio Denaro.

E tanti di noi cercano di dare una mano mandando aiuti o prendendo in affido momentaneo quei bimbi che passeranno da una famiglia all’altra, sempre con quel modo sottomesso di fare che strazia il cuore di chi ama i bambini e da sempre ne fa un punto fermo della sua vita. Certe volte la vita sembra accanirsi su chi già soffre e non le basta, no li spinge al sogno di una vita migliore ma poi li lascia li nel mare come fossero pezzi di stoffa colorati. Una scena atroce che non resta una scena anzi diventano tante scene sempre uguali che non fanno parte di un lavoro teatrale, ma di vite disperate e di uomini vigliacchi e dell’ipocrita indifferenza del resto del mondo.