La strada si ferma, la memoria cammina

A Casamicciola Terme il 28 novembre la strada rallenta. Non per un ingorgo, non per l’ennesimo cantiere. Si ferma per rispetto. In occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, il Comitato “La Strada del Buonsenso” ha organizzato una manifestazione che attraverserà luoghi, generazioni e coscienze, trasformando per una mattina l’ex statale 270 da arteria di traffico a percorso di memoria.

Il corteo prenderà il via alle ore 10.10 dall’Istituto Tecnico Enrico Mattei, in via Principessa Margherita. Non è una scelta simbolica casuale ma una dichiarazione d’intenti: partire dalla scuola significa partire dal futuro, dai ragazzi che oggi attraversano le strade con gli occhi bassi sul telefono e che domani dovranno attraversarle con la consapevolezza di chi ha capito che la velocità non è un gioco e che il rispetto non è un optional. La marcia proseguirà verso Piazza Marina, percorrendo la litoranea, per arrivare in Piazza Santa Restituta, cuore antico e civile della comunità casamicciolese.

Alle 11.30 è previsto il momento più carico di significato. Nei giardini di Piazza Santa Restituta verrà presentato il Totem della Memoria, opera dell’artista Felice Meo, pensata come segno permanente, visibile, impossibile da ignorare. Non una lapide fredda, ma un punto fermo, un richiamo fisico e pubblico alla responsabilità collettiva. Subito dopo saranno letti i nomi delle vittime della strada dal 1970 al 2025, un elenco che non è statistica ma ferita, e che ogni anno si allunga, come una scia che non smette di interrogare.

Il valore di questa iniziativa sta nella sua ostinazione civile. Non è una cerimonia vuota, ma un tentativo concreto di fermare, almeno per un attimo, l’abitudine alla distrazione, alla fretta, all’idea che “tanto succede sempre agli altri”. È la strada che chiede conto a chi la percorre, che ricorda che ogni curva, ogni rettilineo, ogni attraversamento pedonale è un patto di responsabilità tra chi guida, chi cammina, chi vive.

Con il patrocinio dei Comuni dell’isola d’Ischia e il coinvolgimento diretto della scuola, questa Giornata assume un senso che va oltre il rituale e tocca la coscienza collettiva. Perché la memoria, se non diventa educazione, resta solo nostalgia. E sulla strada, la nostalgia non salva nessuno.