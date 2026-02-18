mercoledì, Febbraio 18, 2026
La storia di Giorgia e quella maschera chiamata paura

Carnevale a Ischia, il racconto di una madre dopo l’episodio vissuto in piazza: tra esclusione, dolore e il bisogno reale di inclusione

Il pomeriggio di festa trasformato in una ferita: le parole di Romina, mamma di una bambina con disabilità, e l’appello a una comunità che deve imparare ad accogliere davvero. Dalla piazza alla scuola, tra rifiuti e abbracci: il racconto di una famiglia che chiede rispetto, consapevolezza e diritti uguali per tutti i bambini.

