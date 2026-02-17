La storia di Antonello D’Abundo: dieci anni di processo, una condanna ribaltata e la scelta della Corte di entrare nel merito

L’impianto difensivo che ha portato all’assoluzione in Appello costruito attorno alla posizione di Antonello D’Abundo si è sviluppato lungo un percorso tecnico e progressivo, fondato sulla rilettura integrale delle risultanze processuali e sulla contestazione dell’impianto logico della sentenza di primo grado. Non una difesa limitata alla richiesta di attenuanti o alla ricerca di un esito processuale favorevole per decorso del tempo, ma una strategia mirata a smontare il presupposto stesso dell’accusa.

Il primo punto affrontato è stato quello relativo all’affermazione di responsabilità. Secondo la difesa, la condanna di primo grado si fondava su una valutazione parziale e non coordinata delle prove dichiarative e documentali, con un utilizzo selettivo del materiale istruttorio e una motivazione ritenuta lacunosa. In particolare, l’atto di appello ha evidenziato come il giudizio di colpevolezza fosse stato costruito su considerazioni ritenute apodittiche, senza un adeguato riscontro probatorio e in presenza di elementi che, letti complessivamente, avrebbero dovuto condurre a conclusioni opposte. Uno dei nodi centrali ha riguardato la valutazione della consulenza grafologica e delle dichiarazioni rese nel tempo.

La difesa ha sostenuto che la lettura dei dati tecnici fosse stata incoerente con le conclusioni raggiunte, sottolineando come la stessa documentazione indicasse una riconducibilità delle sottoscrizioni alla persona offesa, circostanza incompatibile con la ricostruzione accusatoria.

A ciò si aggiungeva la contestazione della credibilità delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, ritenute contraddittorie e non adeguatamente vagliate nella loro evoluzione temporale. In questa prospettiva, la strategia difensiva ha insistito sulla necessità di una valutazione coordinata dell’intero compendio probatorio. Non singoli frammenti, ma il quadro complessivo delle prove testimoniali, documentali e tecniche. L’atto di appello ha evidenziato come l’istruttoria avesse restituito elementi idonei a generare quantomeno un ragionevole dubbio sulla ricostruzione accusatoria, dubbio che, secondo l’impostazione difensiva, avrebbe dovuto condurre a un esito assolutorio già in primo grado.

Un ulteriore asse della difesa ha riguardato il tema dell’onere della prova. L’avvocato Gianluca Maria Migliaccio ha contestato l’impostazione che, a suo avviso, aveva finito per ribaltare il principio cardine del processo penale, ponendo sull’imputato il peso di dimostrare la propria estraneità ai fatti. La linea difensiva ha invece ribadito che spettava all’accusa fornire prova certa e coerente della sussistenza del reato, prova ritenuta mancante o comunque non sufficiente alla luce delle risultanze dibattimentali.

Parallelamente è stata sviluppata una riflessione giuridica sulla configurabilità del reato contestato. La memoria difensiva depositata in appello ha richiamato orientamenti della Corte di Cassazione in materia di truffa, sottolineando come l’elemento dell’atto di disposizione patrimoniale non possa dirsi integrato quando il pagamento derivi da un provvedimento giudiziario e quando la persona coinvolta sia stata posta nelle condizioni di difendersi nelle sedi competenti.

In questa chiave, la vicenda veniva letta come priva degli elementi strutturali del reato, con conseguente insussistenza della condotta penalmente rilevante.

La difesa ha inoltre affrontato il profilo della procedibilità, sostenendo che la condizione necessaria per l’esercizio dell’azione penale fosse stata proposta oltre i termini previsti, con la conseguente richiesta di una declaratoria di improcedibilità. Si trattava di una linea subordinata rispetto alla richiesta principale di assoluzione, ma funzionale a evidenziare ulteriori criticità del percorso processuale.

Non meno rilevante è stata la contestazione delle statuizioni civili. Secondo l’impostazione difensiva, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per tardività della costituzione e per carenze procedurali, con conseguente richiesta di revoca delle pronunce economiche connesse alla condanna penale.

Sul piano complessivo, la strategia difensiva si è quindi articolata su più livelli. Da un lato la demolizione della ricostruzione fattuale, dall’altro l’approfondimento dei profili giuridici e procedurali, con un richiamo costante ai principi del diritto vivente e alla giurisprudenza di legittimità. L’obiettivo non era soltanto ottenere un esito favorevole, ma riportare il processo sul terreno del merito, chiedendo una verifica puntuale della sussistenza del fatto.

La Corte d’Appello, con la formula assolutoria piena e con la revoca delle statuizioni civili, ha recepito in modo sostanziale questa impostazione. Non si è limitata a una soluzione processuale alternativa, ma ha affrontato il cuore delle argomentazioni difensive, arrivando alla conclusione che il fatto contestato non sussiste.

In termini giudiziari, significa che la linea difensiva non ha semplicemente attenuato una responsabilità, ma ha inciso sulla qualificazione stessa della vicenda, fino a escludere la presenza di un illecito penale. Una scelta che restituisce centralità al lavoro istruttorio e alla costruzione tecnica della difesa, elementi che, nel processo d’appello, si sono rivelati determinanti per il ribaltamento della sentenza di primo grado.