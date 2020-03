La storia dell’hotel per quelli in isolamento. Razzismo non sarà mai sinonimo di precauzione

La vera emergenza che dobbiamo affrontare, e che trova ancora una volta i sindaci impreparati, è l’assistenza necessaria per quelli che sono in quarantena. Si, quella è la vera emergenza che dobbiamo affrontare subito, non quella che ci suggerisce la paura, la psicosi e quella forma di razzismo che, però, ci piace chiamare “precauzione”, perché sembra più bello. Razzismo non sarà mai sinonimo di precauzione.

Gaetano Di Meglio | Bloccati nella possibile narrazione del disastro, nell’esaltazione del non ce la facciamo e della soluzione semplice, populista e prendi like, in molti ad Ischia si stanno producendo in azioni mediatiche, o meno, alla ricerca di un posto dove rinchiudere i contagiati o i possibili contagiati. Una motivazione, facilmente condivisibile come l’obbrobrio sindacale del 23 febbraio, che mostra, però, una falla nell’approcciare al fenomeno.

Perché in molti vogliamo un hotel per gli quelli che devono scegliere l’isolamento volontario o perché vengono posti in quarantena dalle autorità? Perché, per molti, è necessario individuare un posto dove chiudere queste persone? Perché è la stessa motivazione che vi ha spinti ad esaltare davanti all’ordinanza dei sindaci e inveire contro il Prefetto: sono infettati o pericolosi e, allora, si devono chiudere. Devono stare lontani. Mentre scrivo, i contagiati in Italia sono 47.201 e, se ognuno di questi ha prodotto almeno 4 cittadini che devono scegliere l’isolamento , abbiamo quasi 200mila italiani che si trovano nelle stesse condizioni dei quasi 300 ischitani.

Eppure, non si è sentita da nessuna città italiana una richiesta del genere. Nessun sindaco italiano ha chiesto la requisizione di un luogo dove realizzare il proprio lazzaretto dove chiudere i malati o i pericolosi. Ahinoi, ancora una volta, siamo custodi di primati da vergogna che ci caratterizzano e raccontano negli uffici dei ministeri, del dipartimento di Protezione Civile e in Italia.

Fino a quando la richiesta arriva dal singolo cittadino, dal singolo partito politico senza carica istituzionale il danno è relativo e valevole solo per chi la propone. Quando, invece, richieste sono sottoscritte dai sindaci, beh, allora, il problema è molto più evidente e riguarda tutti noi. E dovrebbe essere affrontato con serietà.

Ora, al netto di tutto questo, è triste che nessuno dei nostri sindaci nè dei nostri “proponenti” il lazzaretto si è preoccupato di un servizio di assistenza. Perché è meno complicato. E’ più facile sparare nel mucchio e chiedere il lazzaretto (senza provare neanche la vergogna di quanto si sta chiedendo) che, invece, criticare chi non ha trovato soluzioni per affrontare la quarantena e chi non le ha proposte. Sereni, ho letto anche io del comma inserito in uno dei recenti DCPM che riconoscere il potere alla Protezione Civile di requisire immobili privati o pubblici. Ci risiamo, così come la chiusura dei porti non era “nostro” compito, così non è nostro compito chiedere allo stato di realizzare un lazzaretto comunale. Soprattutto ora che non abbiamo nessuna emergenza.

