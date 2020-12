La stacchiamo ‘sta spina? | #4WD

L’ultima su WhatsApp? Molto più di uno dei soliti meme che ti intasano la memoria dello smartphone da mane a sera: un’autentica ed inoppugnabile verità.

Il senso è questo: prima ci date il bonus vacanza e poi vi lamentate che ne abbiamo usufruito scatenando la seconda ondata; poi riaprite i bar ma ci ammonite sugli assembramenti; poi ancora ci date il cashback per incentivare gli acquisti nei negozi fisici (e, aggiungo io, per tracciare ulteriormente i nostri già volontariamente martoriati dati sensibili) ma ci date degli irresponsabili perché andiamo in giro a fare shopping. Ma… ci siete o ci fate?

Il governo Conte è così rappresentato alla perfezione! Di questi tempi, alle prese con la necessità di trascorrere un Natale senza eccessi sia in un verso (assembramenti e spostamenti selvaggi) sia nell’altro (restar chiusi in casa senza neppure incontrare genitori e parenti stretti non conviventi), ma soprattutto che la speranza di un ritorno alla normalità anche economica e lavorativa corrobori il morale a pezzi di migliaia e migliaia di famiglie italiane, ecco soddisfatta l’esigenza primaria per eccellenza: la verifica di governo, quella che sta tenendo sulla graticola tutti gli alleati di un esecutivo che, come ha puntualmente descritto De Luca da Fazio, “a parte poche eccellenze, è arte povera”. E questo senza nulla togliere al pregiato movimento d’avanguardia del secolo scorso.

Vedete, poco mi interessa che Renzi, ancora una volta, stia per togliersi lo sfizio di mandare a casa un presidente del consiglio alleato, o che i cinquestelle vivano un momento di fibrillazione per la preoccupazione di non essere rieletti, o che Zingaretti e compagni vedano con il fumo negli occhi il potere decisionale del loro ex segretario. Quel che conta, è che se l’inadeguatezza di questa gente è tale da non consentirci di svoltare e andare avanti, che ben vengano dimissioni, scioglimento delle camere ed elezioni. Capito, Mattarella?