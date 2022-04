La speranza sta 4 km più in là… Area di sosta e depositeria, Rando ci riprova

Ugo De Rosa | La decisione del Comune di Forio di dotarsi di un’area da destinare a zona di sosta degli automezzi comunali ed a depositeria delle attrezzature in dotazione all’Ente ha subito un rallentamento. La prima procedura per la locazione di un’area idonea a quanto pare è andata a vuoto, nonostante avessero risposto in sette. Evidentemente i terreni non erano idonei. E dunque il rup Vincenzo Rando, responsabile del III Settore, ha dovuto ricominciare tutto daccapo. Ma, attenzione, la ripartenza è veduta e corretta…

Il Comune deve dotarsi di una nuova area in quanto quella attuale non è più idonea, essendo ubicata «in un angolo di fortuna del campo di calcio di Forio, assolutamente non idonea e che degrada tutta l’immagine dell’impianto sportivo». (Come se questa amministrazione tenesse a cuore le sorti dello sport! E come se non sapessimo che ha punito la squadra di Basket di Serie B per completare il dispetto al presidente e avversario politico)

Sicuramente bisogna cercare altrove. Ma attenti, nel giro di quattro chilometri…

Il nuovo bando per la procedura ad evidenza pubblica ricalca il precedente. Partendo dalle caratteristiche dell’attuale depositeria, che «consiste in un’area di circa 6/700 mq ubicata in un angolo del Campo Sportivo di Forio, in parte scoperta ed in parte coperta con strutture provvisorie di lamiera, ed in parte occupata da prefabbricati. In tale area sono ammassati gli attrezzi usati dall’Ente per le normali attività di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, tutti gli attrezzi usati dal comando PM per la segnaletica stradale, gli automezzi comunali usati per gli interventi di manutenzione, e vario altro materiale depositato temporaneamente. L’area risulta esigua per le necessità dell’ente e disorganizzata nonché priva di accessori e servizi che possano renderla perfettamente funzionale allo scopo».

L’area che il Comune ricerca dovrà invece presentare le seguenti caratteristiche: «1) Superficie compresa tra 1.500 e 2.000 mq di terreno liberi ed utilizzabili, facilmente accessibili dalla pubblica strada con mezzi di piccole e grandi dimensioni; 2) Area che sia attrezzabile a spese del proprietario al fine di essere adeguata alle esigenze dell’ente; 3) area localizzata nelle vicinanze della sede municipale di Via Giacomo Genovino e comunque a distanza non superiore ai quattro chilometri da esso; 4) Area che non sia oggetto di abusi edilizi. La tipologia che meglio corrisponde alle esigenze è di un’area localizzata nelle vicinanze della sede municipale di Via Giacomo Genovino, e comunque a distanza non superiore ai quattro chilometri da esso, con estensione di almeno mq.1.500 e non superiore a 2.000 mq, priva di barriere architettoniche; conforme o conformabile all’uso previsto dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente; inoltre l’area deve essere facilmente accessibile dalla strada principale da mezzi di piccole e grandi dimensioni».

La durata del contratto di locazione è prevista in dieci anni, ma non è escluso il rinnovo per altri dieci, alle medesime condizioni economiche.

Il prezzo massimo della richiesta economica non dovrà superare i 5.000 euro quale canone mensile.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 20 maggio e il 23 si procederà all’apertura delle buste.

Il Comune «si riserva di non procedere all’affitto ovvero di procedere anche in presenza di una unica offerta, qualora l’area risulti soddisfare le esigenze dell’Ente e l’offerente possieda i necessari requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione».

Questa volta la ricerca andrà a buon fine?

Nel frattempo, però, gli amici di Forio ricorderanno che lo scorso anno il Comune di Forio aveva trovato un’area a Baiola, distante solo 1,8 km, che aveva alcuni problemi per diventare “depositeria comunale”, ma era buona (?) solo per il deposito del carro gru.

Passa il tempo, si scartano o si fanno fuori (senza darlo a vedere) le altre sei concorrenti e, come per magia arriva il nuovo bando.

Questa volta, dal comune comunque hanno previsto dei punteggi in base alla distanza perché l’area ideale si trova dentro un diametro di 4 km, ovvero hanno fatto fuori le aree disponibili a Zaro e quella di Campotese.

E così se queste sono troppo lontano, invece, questa di Baiola è davvero una top di gamma se consideriamo che la “distanza dalla sede municipale si trova ad 1,8 km = 25 punti tempi di consegna immediata è già stata utilizzata = 20 punti.

Nel frattempo, però, a Baiola si stanno eseguendo i lavori già da un mesetto con la ditta Ruggiero (la fedeltà premia sempre) e, per rispondere alle prescrizioni della Soprintendenza, in piccolissima parte, è stato ripiantato anche del verde ma si sono “dimenticano” del varco d’accesso e della rampa da ripristinare.

E come ciliegina sulla torta, in vista dei 5000 euro al mese, con una C.I.L.A. hanno chiesto il cambio di destinazione d’uso e tutto è “conforme” alla normativa edilizia. Ora bisogna attendere solo il 23 maggio. La Speranza sta 4km più in là…