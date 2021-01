La Soget corre ai ripari, corretto il conto corrente. “Salva” la TARI di Casamicciola

Dopo la nostra denuncia, il comune di Casamicciola Terme e la concessionaria Soget, corrono ai ripari.

In una nota ufficiale la Soget spiega quanto segue: “Negli avvisi di accertamento relativi agli Omessi Pagamenti della Tassa Rifiuti anno 2015, consegnati per la notifica al servizio postale nazionale nel mese di dicembre, è stato indicato un conto corrente che si è rilevato cessato da parte di Poste Italiane.

Per ovviare a tale inconveniente la SO.G.E.T. ha immediatamente inviato a ciascun contribuente, scusandosi per il disagio arrecato, una comunicazione con l’indicazione delle corrette modalità di pagamento allegando, per facilitare l’obbligazione tributaria, i nuovi bollettini di conto corrente precompilati. Si evidenzia che: L’avviso di accertamento notificato conserva la sua validità; La risoluzione MEF n. 6/DF del 15/6/2020, con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 dell’art. 67 del D.L. 18/2020 che prevede la sospensione, per il periodo 8 marzo -31 maggio 2020, dei termini di prescrizione e decadenza delle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali, ha chiarito che l’effetto di tale disposizione è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione (85 giorni). L’annualità 2015 pertanto può essere accertata entro il 26 marzo 2021”.