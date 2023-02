La Siena e i campi da tennis | #4WD

L’indiscrezione raccolta dal nostro Direttore era stata riferita anche a me. Del resto, Ischia Ponte è casa mia e non ha segreti anche oggi che sono fuori dall’agone politico! E ieri, sotto al Castello, i meglio informati non parlavano d’altro, se non del sopralluogo della vigilanza edilizia e del tecnico comunale pronti a misurare da cima a fondo il parcheggio della Siena per chissà quale denuncia o delega d’indagine.

Se ricordate, prima di Natale Vi scrissi che era pronta a scoppiare una discreta bomba in seno alla maggioranza di Enzo Ferrandino, ben sapendo che proprio la posizione di quel cantiere era ormai indifendibile e, soprattutto, giunta ad un punto di non ritorno anche a costo di rompere qualche equilibrio importante all’interno dell’esecutivo. Poi, evidentemente, il fuoco ha continuato a covare sotto la cenere; o forse si è preferito tacitare per amor di pace politica certe segnalazioni, insieme alle pressioni del comitato locale che insisteva nello stare alle costole dell’amministrazione e della proprietà del cantiere che, dalla sua, sembrava proprio non voler arretrare neppure di un millimetro, tra torrino dell’ascensore (orribile ma oggi scomparso), posti auto in luogo dell’area apicale a verde e ulteriori difformità e dislivelli.

Se fosse vero quel che temo, cioè che qualcuno “dall’alto” abbia chiesto chiarimenti sulla liceità delle opere al cantiere del parcheggio della Siena, credo proprio che Enzo Ferrandino e i suoi dirigenti/funzionari si ritroveranno una bruttissima gatta da pelare di cui saranno riconosciuti pubblicamente unici responsabili. Del resto, questo attendismo alla “vienetenne” alla lunga fa sempre i conti con la giustizia, che è lenta sì, ma altrettanto inesorabile quando mai te l’aspetti e pensi di averla fatta franca. E alla fine, chi di certo ne paga le pene è il paese. Perché se stavolta quel cantiere venisse sequestrato, rischieremmo tutti di ammirare sulla nostra pelle quell’autentico scandalo a cielo aperto per chissà quanti anni ancora.

Un po’ come per i campi da tennis del Lido, dove mi consta personalmente che i funzionari addetti stiano interpretando alla grande l’input politico ricevuto: lasciare che gli amici degli amici, nonché attuali gestori, continuino indisturbati a gestire il circolo nonostante la loro proroga sia scaduta dalla fine di novembre e sia il sindaco sia il tecnico Minicucci siano stati più volte diffidati, da tempi non sospetti, a mettere a gara la nuova concessione. E non venitemi a dire che se poi uno li denuncia tutti in blocco è un “causaiuolo”, perché vi mangio in un sol boccone!

Lo dico e lo ripeto: li avete votati? E questo è il risultato!