La Siena e gli inutili aforismi | #4WD

Era il 9 dicembre scorso quando a proposito del torrino ascensore spuntato sul top floor del Parcheggio della Siena, scrivevo: “Al cronico, annoso ritardo mai troppo contestato dall’amministrazione comunale al cantiere del parcheggio della Siena (chiedeteVi il perché è non Vi sarà difficile trovare una risposta che vada oltre la mera assenza di autorità ed autorevolezza da parte di Ferrandino e compagni)… oggi spunta fuori un torrino come il cosiddetto “càntero miezo ‘a casa” al presumibile servizio di un ascensore. Non sono in grado di dirVi se quest’ennesimo “funghetto trallallà” sia autorizzato o meno e neppure mi interessa più di tanto, perché sono perfettamente consapevole che al di là delle occasionali attività del pur valido Comitato della zona, il menefreghismo diffuso è sempre lo sport preferito dal popolo ischitano… Ma so per certo è che è giunto il momento di capire con chiarezza l’avvocato Santaroni cosa ha in mente e, con lui, chi al Comune di Ischia fino a questo momento gli ha lasciato campo libero a tutto tondo.

Della serie, decideteVi: o barattate il girarVi dall’altra parte ancora per un po’ rispetto alla pressoché totale permissività con una decisa spinta sull’acceleratore verso la conclusione dei lavori in data certa e senza ulteriori intoppi, oppure facciamola finita: contestate tutto quel che c’è da contestare per poi tenerci sul groppone per chissà quanti anni ancora quello scandalo a cielo aperto all’ingresso del centro storico più suggestivo al mondo.”

Non so ancora se dover preferire il “purtroppo è successo” al “meglio tardi che mai”. Di certo, in particolare dopo i tantissimi nostri articoli-pungolo che hanno svelato in netta anteprima quel che stava per accadere nel cantiere sempiterno di Ischia Ponte, il Comune è stato costretto ad assumere una presa di posizione netta e senza indugi. Adesso, però, che ne sarà di tutti noi? Saremo costretti a rifugiarci dietro il più classico dei “mal comune, mezzo gaudio”?

Peccato che di aforismi inutili Ischia è piena quanto il mondo. E intanto, chi paga?