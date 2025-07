La sfida invisibile degli HR e la risposta di bValue

L’invisibilità degli HR

In ogni organizzazione c’è un gruppo di persone che lavora per far funzionare tutto, ma raramente riceve attenzione. Sono quelli che si occupano degli altri, delle persone, che garantiscono l’onboarding, ascoltano le esigenze dei colleghi, gestiscono conflitti, mappano competenze, controllano turni, salari, ferie.

Sono gli HR Manager.

Spesso invisibili, sempre essenziali.

Eppure, chi si prende cura di loro? Chi si occupa del benessere di chi lavora per il benessere degli altri?

Questa è la domanda da cui è nata bValue, la startup italiana che ha deciso di cambiare per sempre il modo in cui vengono vissute e gestite le risorse umane. Non con promesse vaghe o tecnologie fredde, ma con una piattaforma costruita su una visione chiara: l’HR deve tornare ad essere umano, strategico e libero di fare ciò che conta davvero.

Il problema: un settore obsoleto che non cresce con le aziende

Negli ultimi anni, le aziende hanno trasformato digitalmente ogni area: produzione, marketing, logistica, vendite, tutto si è evoluto, tutto è diventato più veloce, automatizzato, connesso.

Tutto, tranne le HR.

La maggior parte delle imprese italiane – anche quelle di dimensioni medio-grandi – utilizza ancora strumenti frammentati, gestionali antiquati, oppure soluzioni verticali che coprono solo un pezzo del puzzle.

Il risultato? Una gestione del personale lenta, stressante, inefficiente. Fogli Excel, email manuali, dati sparsi. E HR Manager che, invece di guidare l’innovazione, spendono tempo a rincorrere scadenze, documenti, problemi.

Secondo recenti studi, oltre il 60% del tempo degli HR viene sprecato in attività ripetitive e a basso valore. E meno tempo significa meno ascolto, meno strategia, meno cultura aziendale.

L’intuizione di bValue: ascoltare prima di costruire

Quando i fondatori di bValue – tra cui Youssef Fitasse, oggi CEO dell’azienda – hanno iniziato a esplorare il mondo HR, non volevano costruire una piattaforma. Volevano capire di cosa c’era davvero bisogno.

E la risposta è arrivata chiara da centinaia di conversazioni con direttori HR, imprenditori, consulenti: serviva qualcosa di integrato, semplice, intelligente. Ma soprattutto, serviva un alleato.

Non un altro tool.

Non un altro gestionale.

Bensì un copilota, un assistente invisibile, che liberasse tempo, migliorasse la qualità del lavoro e aiutasse le persone a fare bene ciò che solo gli esseri umani possono fare: ascoltare, motivare, guidare.

La piattaforma: una torre di controllo intelligente e umana

Oggi bValue è una realtà consolidata, con una piattaforma composta da 20 moduli integrati che coprono l’intera gestione HR & Finance del personale., un sistema scalabile, adattabile, personalizzabile.

Ma ciò che lo distingue davvero è la logica con cui è costruito.

Non parte dal processo, ma dalla persona. Ogni modulo è progettato per alleggerire un peso, risolvere un nodo, semplificare una routine. Dal recruiting alla valutazione, dalla formazione al clima aziendale, ogni funzione è pensata per agire in autonomia, senza caricare l’HR di nuovo lavoro.

Grazie all’integrazione di agenti AI specifici per ogni cliente, bValue riesce ad analizzare grandi quantità di dati HR in tempo reale, individuare problemi prima che esplodano (come cali di performance o rischi di turnover), suggerire azioni concrete, con impatto misurabile.

È, a tutti gli effetti, una torre di controllo predittiva, dove l’HR può vedere l’azienda da un punto di vista nuovo. Un cruscotto che non si limita a mostrare, ma consiglia e agisce.

Una metafora potente: l’autobus dell’HR

“bValue per l’HR è come l’autobus per un bambino.”, dice Fitasse.

“Puoi anche andare a scuola a piedi, ma ci metti di più, arrivi stanco e forse perdi la voglia. L’autobus ti porta, ti aiuta a essere puntuale, e ti fa risparmiare energia per ciò che conta.”

Questa metafora non è solo efficace, è la sintesi perfetta della missione di bValue: non sostituire il lavoro dell’HR, ma renderlo più leggero e significativo.

Il posizionamento: essere first mover in un mercato frammentato

Il settore HR Tech in Italia è ancora molto frammentato. Le aziende usano software diversi per ogni funzione (formazione, buste paga, recruiting, ecc.), con conseguenze evidenti: i dati non dialogano, le decisioni si basano su sensazioni, non su insight, ogni aggiornamento richiede tempi lunghi e costi alti.

In questo contesto, bValue si è posizionata come una delle prime piattaforme italiane veramente end-to-end, in grado di adattarsi alle PMI come alle aziende con migliaia di dipendenti, evolversi con i bisogni dell’azienda, essere personalizzata in autonomia, senza sviluppatori interni o lunghi setup.

Il mercato ha iniziato ad ascoltare.

Alcuni grandi gruppi hanno già fatto proposte di acquisizione, ma la scelta dei fondatori è stata netta: continuare a crescere in autonomia, proteggendo visione, clienti e cultura.

Le storie che contano: quando un software cambia la vita

I numeri contano, ma le storie ancora di più. Come quella dell’HR Manager di una multinazionale del settore manifatturiero che, dopo l’introduzione di bValue, ha finalmente potuto dedicare tempo all’ascolto dei collaboratori, avviando un progetto di crescita interna bloccato da anni.

O quella di una PMI del settore consulenza che, grazie ai moduli predittivi, ha evitato le dimissioni in blocco di un team strategico, intervenendo con formazione mirata e un nuovo piano di sviluppo.

“I clienti ci dicono spesso che per la prima volta sentono di avere il controllo senza dover rincorrere tutto il giorno i problemi.’”, racconta Fitasse. “Questo per noi è il vero impatto.”

Oggi bValue è una startup, ma la sua visione è molto più ambiziosa: diventare lo standard italiano nella gestione intelligente delle risorse umane.

Il desiderio è quello di costruire un’azienda solida, rispettata e riconosciuta per la sua etica: zero compromessi sull’integrità, attenzione alla sostenibilità interna, cultura della fiducia.

La filosofia di fondo: piccoli dettagli, grandi cambiamenti

Tra le tante frasi che circolano dentro bValue, ce n’è una che ricorre spesso:

“È nei dettagli che succede la magia.“

Non è solo un mantra estetico, è una filosofia.

Ogni funzionalità della piattaforma è pensata per risolvere problemi piccoli che, sommati, diventano grandi colli di bottiglia. Ogni interfaccia è studiata per evitare la fatica decisionale.

Ogni aggiornamento è progettato per portare beneficio, non complessità.

Perché la vera innovazione non sta nell’aggiungere, ma nel semplificare ciò che oggi è complesso.

Un nuovo paradigma HR, finalmente possibile

Non si può costruire un’azienda solida senza prendersi cura delle persone, e non si possono curare le persone se chi deve farlo è sopraffatto da scadenze, fogli di calcolo e attività manuali.

bValue non è solo una piattaforma: è una scelta culturale.

È un modo nuovo – e necessario – di pensare l’HR, non più come una funzione operativa, ma come il cuore della trasformazione aziendale.

E per chi ha il coraggio di fare questo passo, la tecnologia giusta ora esiste: si chiama bValue.