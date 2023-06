LA SFIDA. Fango al Casale e Via Giovanni Mazzella: doppio salto mortale per Stani Verde

Gaetano Di Meglio | Sostanza e azzardo. La giunta di Stani Verde inizia con l’azzardo e con la sfida altissima e, senza ancora il consiglio comunale e con i consiglieri comunali che cercano di capire che parte devono avere, il sindaco di Forio ha aperto, forse, il dossier più complicato e difficile che aveva sul tavolo: il combinato disposto che vede uniti il fango del Casale e la messa in sicurezza di Via Giovanni Mazzella, la strada colabrodo che porta dal Soccorso a Citara.

La corsa del sindaco eletto il 16 maggio è quella di arrivare a novembre con l’avvio dei lavori per salvare fango e soldi. Si, avete capito bene: se Forio non mette il piede sull’acceleratore, perde un treno che non passerà più. Sul piatto ci sono 30 milioni di euro di cui 7, sono già disponibili e utilizzabili.

L’ordinanza numero 81 del 7 giugno, infatti, approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal RTP HUB ENGINEERING Consorzio Stabile s.c.a.r.l. (Capogruppo) ed avente ad oggetto “Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico compreso tra il promontorio del Soccorso e località Citara”; approva il piano economico che presenta un totale di 30 milioni di euro ma, soprattutto, prende atto dell’Ordinanza Speciale n. 3 del 11/04/2023 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’isola d’ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 che finanzia le opere relative ai “Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico, compreso tra il promontorio del soccorso e la località Pietre Rosse- 1° stralcio” per un importo complessivo di € 7.121.196,25, nonché del Primo Piano degli interventi a seguito degli eventi franosi fase 1 che finanzia opere urgenti di prima messa in sicurezza in località Cava dell’Isola e località Soccorso per un importo complessivo di € 400.00,00, con ulteriori finanziamenti nelle successive fasi 2 e 3 per € 25.000.000,00 e, ancora, dà mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere all’attivazione della conferenza dei servizi preliminare, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90, al fine di acquisire i necessari pareri degli organi interessati, propedeutici per la realizzazione delle opere riconosciute a finanziamento con l’ordinanza n. 3/2023 del Commissario per la ricostruzione, nonché per la realizzazione delle successive opere-

Proviamo a spiegarlo con parole semplici. Stani Verde ha approvato il progetto di fattibilità realizzato nei mesi scorsi, ha preso atto che il Commissario Legnini gli ha finanziato i 7.121.196,25 di euro e con questi, ha le necessità di realizzare la prima parte dell’intervento su Via Giovanni Mazzella. Un intervento, sia chiaro, che è collegata al riutilizzo del fango stipato in zona Casale e di tutto quello che è ancora al “Rarone” e che attende di essere movimentato.

Questo intervento, ovviamente, è legato al tempo. La clessidra del “fango”, soprattutto, continua a far scendere i suoi granellini senza sosta. Uno scorrere del tempo che, se il Comune di Forio non corre con gli atti, produrrà sia la necessità di trasportare il fango in terraferma sia la perdita dei 7 milioni di euro finanziati dal Commissario Legnini con l’Ordinanza Speciale n. 3 del 11/04/2023.

Un doppio salto mortale per il sindaco Stani Verde che inizia il suo mandato sindacale con una sfida epocale. Con un intervento particolare e che è figlio di errori su errori da parte di Città Metropolitana e Comune di Forio negli anni scorsi.

LA PROGETTAZIONE. Con all’attivazione della conferenza dei servizi preliminare, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90, al fine di acquisire i necessari pareri degli organi interessati, propedeutici per la realizzazione delle opere riconosciute a finanziate il comune di Forio potrà correggere, definire e migliorare anche le soluzioni progettuali che potranno mettere in sicurezza quando andrà realizzato tra il Soccorso e Citara. E’ inutile ricordare il passato. Forio deve guardare avanti.

Una lunga premessa

La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 prevedeva che “al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 “;

Che l’evento sismico del 2017 e gli eventi meteo-marini recenti e degli scorsi anni hanno prodotto ingenti danni al tratto di costa compreso tra il promontorio del Soccorso e la località Citara, facendo verificare diversi fenomeni franosi e dissesti di rilevante portata, incrementando ulteriormente il rischio idrogeologico della zona di cui trattasi;

Che i fenomeni franosi innanzi descritti hanno interessato in più punti anche una delle principali arterie stradali del Comune di Forio, più precisamente la via G. Mazzella che costeggia il tratto di costa di cui sopra

Che con Delibera di Giunta Municipale n. 2 del 09/01/2020 veniva approvato il progetto di fattibilità dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI COSTA A RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPRESA TRA IL PROMONTORIO DEL SOCCORSO E LOCALITA’ CITARA”, relativi elaborati e quadro tecnico economico con importo di € 8.031.779,10, candidando lo stesso al finanziamento di cui alla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

Che si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva il “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI COSTA A RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPRESA TRA IL PROMONTORIO DEL SOCCORSO E LOCALITA’ CITARA” al raggruppamento temporaneo di professionisti con mandataria HUB ENGINEERING Consorzio Stabile s.c.a.r.l. con sede in Roma alla via dei Lucchesi n. 26, C.F. e P.IVA: 14208011008, per un importo al netto del ribasso pari ad € 147.465,58 oltre IVA e cassa, quindi per un importo complessivo pari ad € 187.104,33, giusta Determina del Responsabile del Settore In. 306 del 05-03-2021;

Considerato che il suddetto Raggruppamento, nelle more della redazione della progettazione sull’intero tratto di costa, ha provveduto alla redazione della progettazione definitiva-esecutiva dei tratti oggetto dei finanziamenti acquisiti a valere dei fondi cui alla Legge 160/2019, più precisamente i seguenti tre lotti:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ BASSO

CAPPELLA, il cui progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta n. 144 del 01/08/2022;

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ SCOGLI DEGLI INNAMORATI, il cui progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta n. 43 del18/03/2022;

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ CARANO, il cui progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta n.145 del 01/08/2022; Considerato, altresì, the suddetti lotti sono stati messi a gara ed appaltati con i seguenti provvedimenti:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ BASSO

CAPPELLA, la cui gara è stata indetta con determina dirigenziale n. 1091/2022 ed i lavori aggiudicati con succes iva determina n. 1778/2022;

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ SCOGLI

DEGLI INNAMORATI, la cui gara è stata indetta con determina dirigenziale n. 405/2022 ed i lavori aggiudicati con successiva determina n.923/2022;

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ CARANO,

la cui gara è stata indetta con determina dirigenziale n. 1090/2022 ed i lavori aggiudicati con successiva determina n.1779/2022;

Rilevato che il tratto viario di via G. Mazzella, tra l’altro, ricopre un ruolo di imprescindibile importanza strategica nel Piano di Evacuazione di Protezione Civile; che gli eccezionali eventi metereologici del novembre 2022 e della stagione invernale scorsa, caratterizzati da eventi franosi e forti mareggiate, hanno ulteriormente danneggiato lo stato delle infrastrutture di contenimento del suddetto tratto viario ed eroso ulteriormente il tratto di costa di cui trattasi;

Preso atto che Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’isola d’ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, con Ordinanza Speciale n. 3 del 11/04/2023, riconosceva, tra l’altro, al Comune di Forio il finanziamento dei “Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico, compreso tra il promontorio del soccorso e la località Pietre Rosse-1° stralcio”, intervento OS/FO/03, riconoscendo il nesso di causalità dei danni legati all’evento sismico del 21/08/2017 per un importo di€ 7.121.196,25;

Preso, altresì, atto: -dell’ordinanza OCDPC n.948 del 30/11/2022 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA}, a partire dal giorno 26 novembre 2022”, con la quale il Commissario delegato per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori dell’Isola d’Ischia il 26 novembre 2022 ha fatto una prima ricognizione degli interventi urgenti al fine di predisporre un Primo Piano degli Interventi; che il Comune di Forio in riscontro alla nota del commissario prot. n. 46/CD ISCHIA del 7/12/2022 ha trasmesso elenco degli interventi necessari relativi alla prima fase d’emergenza per l’eliminazione dei rischi, nonché degli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni futuri; -che con nota prot. 607/E/CD/ISCHIA, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile approvava il Primo Piano degli Interventi; che il suddetto Piano è articolato in tre fasi di intervento in ragione del grado d’urgenza, e che per il Comune di Forio, sono stati riconosciuti a finanziamento, nella fase 1, due interventi ricadenti lungo il tratto di costa soccorso-citara, come di seguito riportato: Opere di difesa provvisionale in attesa di intervento definitivo-Località Soccorso-Cava dell’Isola – stralcio funzionale 1, per un importo di€ 200.000,00; Opere di difesa provvisionale in attesa di intervento definitivo-Località Soccorso– stralcio funzionale 2, per un importo di€ 200.000,00; che alla fase 1 seguiranno la fase 2 e 3 con le quali, rispettivamente, verranno finanziati ulteriori opere, sul medesimo tratto di costa, per un importo complessivo di€ 25.000.000,00;

Rilevato che, alla luce degli eventi accaduti e delle risorse riconosciute, nonché dalla necessità di progettare ulteriori opere a sostegno e difesa del tratto di costa compreso tra il promontorio del Soccorso e la località Citara, risulta necessario procedere alla ridefinizione progettuale degli interventi necessari alla completa messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico; Considerato che, per quanto anzidetto, la HUB ENGINEERING Consorzio Stabile s.c.a.r.l. ha prodotto un progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai “Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico compreso tra il promontorio del Soccorso e località Citara”,.