La sezione AMIRA Ischia e Procida ancora una volta protagonista…

Cari amici, anche questa volta si è concluso l’annuale congresso internazionale dell’Amira (il 65° per l’esattezza) svoltosi nella stupenda isola di grado in provincia di Gorizia, nella splendida cornice dell’Hotel Astoria dal 7 all’11 novembre 2021.

Quest’anno i circa 300 soci e famiglie convenuti presso la struttura avevano l’importantissimo compito di eleggere il nuovo esecutivo e la nuova giunta. A rappresentare la nostra sezione erano presenti il fiduciaro Salvatore Trapanese accompagnato dai soci Francesco Arcidiacono e Marco Rizzotto.

Il presidente nazionale Valerio Beltrami era atteso da un arduo compito,quello di essere rieletto o sostituito da un nuovo rappresentate. Infatti quest’anno il suo mandato quadriennale iniziato proprio con il Congesso tenutosi ad Ischia nel 2017 era alla fine

Persona di grande spessore sia professionale che umano il presidente Beltrami è stato rieletto quasi all’unanimità avendo ricevuto 340 voti sui circa 390 aventi diritto ,e fin qui tutto abbastanza nella norma.

La vera sorpresa, anche se in cuor nostro c’era una grande speranza, è stato il risultato post elettorale del nostro fiduciario Salvatore Trapanese, procidano doc, il quale con 300 preferenze, diventando cosi un nuovo “provibirio”, insieme a Luciano Grazziani e Fausto Raniti.



Il risultato delle votazioni è stato un vero e proprio plebiscito nei confronti del nostro rappresentante che testimonia il grande lavoro svolto da lui e tutta la sezione, molto cresciuta negli ultimi tempi, attirando l’attenzione di altre associazioni di categoria ma anche del mondo imprenditoriale e politico.

Un grande problema che sta attanagliando molte strutture soprattutto alberghiere ma anche i tanti ristoranti e tutto quello che concerne il mondo del turismo, è la carenza di personale, pertanto, come già discusso in più sedi, ora più che mai l’A.M.I.R.A. ha l’obbligo di trovare una soluzione a questo e altri problemi che stanno mettendo in ginocchio il mondo del lavoro attuale.

Ci attende, quindi, come associazione di categoria un grande compito, cioè far riavvicinare a questo nostro bellissimo lavoro i giovani capaci di essere la vera risorsa per il nostro futuro turistico e il risultato ottenuto da Trapanese ne è la prova.

A breve ci saranno delle novità anche all’interno della stessa sezione di Ischia e Procida dove verrà nominato un nuovo fiduciario e il suo vice, data l’incompatibilità della neo nomina di Trapanese.

Durante l’annuale cena degli auguri di Natale con le famiglie e gli “Amici dell’A.M.I.R.A.’’ ci saranno le nuove nomine naturalmente provvederemo in tempo utile ad informarvi su data e location dell’evento, in modo che chiunque voglia partecipare, per approfondire e capire quali sono gli obbiettivi e i fini della nostra associazione, possa prenotare. Non ci resta che salutarvi e invitare quante più persone possibili ad avvicinarsi all’associazione per dare ancora più forza al nostro settore.