La scuola che forse non voleva andare via

C’è un rumore nuovo che attraversa le mattine di Sant’Antuono. È un rumore metallico, secco, che non appartiene al canto dei gabbiani né allo scampanio delle chiese vicine: è il rumore di uomini, mezzi e braccia operose che hanno finalmente cominciato la demolizione del plesso scolastico “Montemurri”.

Finalmente, sì: perché il progetto era atteso da anni, tra rinvii burocratici, carteggi senza fine e discussioni infinite sul destino di quell’edificio. Eppure, adesso che i lavori sono partiti davvero, qualcosa si è incrinato nell’animo degli abitanti, finora intenti a capire e commentare il perché di un cartello da cantiere che prevedeva un inizio ormai in fortissimo ritardo e adesso passati a dover, invece, discutere sul perché e sull’effettiva validità di quelle opere appena cominciate.

La vecchia scuola sembra quasi resistere. Ogni colpo inferto ai muri produce un’eco che non sa di polvere, ma di memoria. Le maestranze, sudate e determinate, giurano che non è la solidità dei materiali a rallentare il cantiere, ma una sorta di capriccio ostinato del plesso stesso, come se il Montemurri avesse deciso di non volersene andare, di rimanere a presidiare quel pezzo di quartiere. Non è solo un edificio: è stato grembiuli azzurri e bianchi e biro Bic, il profumo della cera nei corridoi, il timore reverenziale verso il bidello e i primi innocenti fidanzamenti da bambini sbocciati tra un compito di aritmetica e una recita di Natale.

Chi passa per la piazza e vede le macerie che crescono a cumulo, scuote la testa. Le signore più anziane, con le buste della spesa, sospirano come se stessero assistendo a un funerale discreto ma inevitabile. Qualcuno azzarda un “era meglio restaurarla” o “con quei soldi si poteva sicuramente fare altro” e, in effetti, la tentazione del rimpianto è forte. Perché non si tratta soltanto di un’opera pubblica: è un pezzo della propria vita che viene staccato mattone dopo mattone.

Eppure, dicono i tecnici, il futuro non si può costruire sui muri della nostalgia. La nuova scuola sarà moderna, sicura, efficiente: aule luminose, sistemi antisismici all’avanguardia, impianti energetici pensati per un mondo che non può più permettersi sprechi. Sarà un luogo in cui i bambini di domani potranno crescere senza temere crepe nei soffitti o corridoi gelidi d’inverno. Un tempio dell’educazione pronto a sfidare le incognite del presente con strumenti migliori. Ma l’occhio del quartiere resta fisso sul passato.

I bambini che oggi osservano le ruspe non sanno cosa stiamo perdendo, e forse è giusto così. Loro hanno diritto a guardare avanti, mentre gli adulti restano con la malinconia di chi ha visto la fine di un’epoca. Così, tra il serio e il faceto, c’è chi giura di aver sentito la scuola scricchiolare non per i colpi delle macchine, ma per l’offesa di essere stata condannata. “Non vuole cadere”, dice ridendo un operaio, “vuole restare qui, a sentire e riproporre il vociare dei ragazzi”, di quei ragazzi oggi uomini, padri, alcuni anche nonni.

In fondo, ogni demolizione è un atto d’amore maldestro: si abbatte ciò che è stato importante per poter accogliere qualcosa che sarà, sperando che il nuovo sappia meritarsi il sacrificio del vecchio. Il Montemurri se ne andrà, pezzo dopo pezzo, e al suo posto sorgerà un edificio che dovrà guadagnarsi nuovamente il cuore del quartiere.

Ma basterà un primo giorno di scuola, con lo zaino nuovo e l’odore di libri freschi, per capire che anche i muri possono rinascere. O forse no? Perché, a Sant’Antuono, non è solo iniziata una demolizione. È iniziato, con tutte le contraddizioni del caso, un lento rito di passaggio: dall’infanzia custodita al futuro che scalpita. E anche se oggi piange un po’ di polvere, domani – forse – sorriderà la speranza. Forse.