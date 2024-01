La scuola “Cap ‘e Fierr” entra in funzione. Senso unico in Via Dell’Amicizia dal 10 gennaio

Da mercoledì mattina, su Via dell’Amicizia ad Ischia, sarà attivo il senso unico di marcia. Si potrà procede solo da Via delle Ginestre verso l’incrocio con Via Fasolara. E’ questo il cambio più importante alla circolazione stradale del comune di Ischia che si registrerà dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 09:00 e dalle ore 12:45 alle ore 13:30.

Un cambio di viabilità di non poco conto e che, è chiaro, andrà ad appesantire il già gravato tratto di Via Michele Mazzella che va, appunto, dall’incrocio con Via Fasolara fino all’incrocio con via Delle Ginestre (dopo i pompieri).

La modifica assunta dal comandante dei Vigili Urbani, Chiara Romano, è dettata dall’esigenza di dover garantire un migliore accesso alla nascente scuola in Via dell’Amicizia 70, dopo la donazione del capitano Nando Esposito.

L’ordinanza del comandante Romano prende atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12/05/2015, è stata formalizzata la presa d’atto ed accettazione di un lascito in favore del Comune di Ischia, avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in Ischia alla Via dell’Amicizia n. 70, subordinato alla condizione che lo stesso fosse adibito ad asilo e che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24/08/2023, è stato approvato il progetto esecutivo di adeguamento del fabbricato sito in Via dell’Amicizia per la realizzazione di nuova scuola dell’infanzia

Inoltre, considerato che dal giorno 10 gennaio 2024, in via transitoria, saranno trasferiti presso la nuova sede scolastica di Via dell’Amicizia gli alunni dell’istituto “Giovanni Paolo II”.

Per questo, considerato che Via dell’Amicizia è strada a doppio senso di circolazione ed è interessata, soprattutto durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti dai plessi scolastici, da un elevato flusso veicolare in quanto costituisce un’arteria di collegamento tra la Via delle Ginestre e la Via Michele Mazzella, strade dove sono presenti altri istituti scolastici; ravvisata la necessità, al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità degli studenti, di regolamentare la circolazione stradale ed i fluissi di traffico veicolare in relazione alle esigenze della viabilità, avuto riguardo alle caratteristiche strutturali della strada; preso atto degli orari scolastici di ingresso e uscita adottati dalle direzioni degli istituti scolastici, ha ritenuto opportuno, anche alla luce dell’indirizzo dell’amministrazione comunale, istituire, in via sperimentale, senso unico di marcia in Via dell’Amicizia, dall’incrocio con Via delle Ginestre in direzione incrocio con Via Fasolara.