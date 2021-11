La Sapna fa la furba, ma il Comune d’Ischia vince dinanzi al Tar!

I Comuni isolani (e non solo) devono purtroppo fare i conti con la SAPNA, la società della ex Provincia che gestisce il ciclo dei rifiuti e che periodicamente pretende di incassare somme relative a tale attività. Vere e proprie “gabelle” che molto spesso gli Enti non pagano e di qui la nascita di contenziosi.

In questo caso (non è il primo e non sarà l’ultimo) a vedersi notificare nel 2019 un decreto ingiuntivo emesso dalla sezione distaccata di Ischia era stato il Comune d’Ischia. Decreto non ottemperato – e vedremo perché – tanto che la SAPNA si è rivolta al Tar Campania per ottenerne l’ottemperanza. Ma le è andata male.

La società pretendeva circa 50mila euro oltre tutti gli interessi e spese, fino ad arrivare a sfiorare i 60mila euro. Questo era stato deciso dal giudice della sezione distaccata che aveva condannato il Comune d’Ischia. Ma peraltro il decreto ingiuntivo prevedeva solo una parte della ben più cospicua somma che “ballava”: oltre un milione di euro!

Fatto sta che l’Ente, con la difesa dell’avvocato Leonardo Mennella, ha eccepito l’inammissibilità della pretesa, e a ragione. Infatti, come ora evidenziato nella sentenza emessa dalla VIII sezione del Tribunale amministrativo regionale, successivamente al decreto ingiuntivo tra le parti era intervenuto «un accordo transattivo in virtù del quale la società ha rinunciato al titolo giudiziale e, in particolare, agli interessi moratori a fronte del pagamento rateizzato, in circa tre mesi, di oltre un milione e trecentomila euro; la SAPNA ha, altresì, rinunciato a parte delle spese legali accordando all’Ente resistente una decurtazione di euro 1.000».

La transazione riguardava dunque l’intero debito accumulato dal Comune. Ed infatti, scrivono i giudici amministrativi, agli atti risulta «che dopo la notifica del decreto ingiuntivo azionato in questa sede, il Comune ha formulato una proposta transattiva per mezzo della quale la società odierna ricorrente si è impegnata –a fronte degli importi che avrebbe ricevuto a rinunciare agli interessi di mora, alla rivalutazione ed alle spese legali, altresì rinunciando espressamente ai titoli già ottenuti per la stessa causale».

La SAPNA aveva accettato la transazione, tanto che il Comune d’Ischia aveva già versato la prima rata di ben 985.806,25 euro, «importo superiore a quello pattuito e sufficiente a coprire le spese legali», evidenzia la sentenza. Ma poi, come se nulla fosse, pretendeva il pagamento previsto dal decreto ingiuntivo… Una “furbata” non riuscita grazia anche all’attenta azione difensiva dell’Ente che con Leonardo Mennella sembra aver preso gusto ad esporre la Sapna alle magre figure….

Per tale motivo il collegio del Tar ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, dando ragione al Comune. Ribadendo che «nella fattispecie la parte intimata ha contrapposto alla domanda l’intervenuta stipula di un accordo transattivo; il Consiglio di Stato ha chiarito che “rientra nel perimetro della cognizione del giudice dell’ottemperanza valutare se e quali effetti abbia prodotto sul (titolo giudiziale) il successivo contratto transattivo intervenuto tra le parti, trattandosi di questione preliminare di merito che il giudice è tenuto a risolvere per valutare se sussiste il diritto di agire in via esecutiva” e che “A tal fine il giudice dell’ottemperanza dovrà valutare il carattere novativo o meno della transazione conclusa, oltre che la validità della clausola risolutiva di inadempimento apposta al contratto di transazione”».

Una giurisprudenza tutta favorevole all’Ente isolano. Per il Tar quella transazione è efficace e la SAPNA rinunciava anche a «pagamenti dovuti per conferimenti relativi a periodi successivi, con espressa rinuncia agli interessi previsti dal d.i. n. 9/2019 e a parte della somma spettante a titolo di spese legali». Di conseguenza «La posizione creditoria complessiva della società, solo in parte “coperta” dal d.i., risulta, quindi, compresa in un ampio accordo transattivo che si è sostituito (per il credito azionato in questa sede) all’originario titolo di formazione giudiziale». In parole povere, viene “superata” la sentenza di condanna con relativo decreto ingiuntivo.

Del resto, rilevano i giudici, la stessa SAPNA«non ha dedotto alcunché in merito ad eventuali cause di nullità/inefficacia dell’accordo transattivo, le sole eventualmente scrutinabili in questa sede».

Vittoria per il Comune d’Ischia e condanna per la SAPNA al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 1.000 euro.