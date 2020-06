La sabbia pubblica di San Pietro dove viene trasferita? La denuncia di Luciano Venia

Luciano Venia, coordinatore di Fratelli d’Italia, alza il tiro e firma un esposto-interrogazione in merito alla movimentazione e al prelievo sabbia da località San Pietro e trasferimento in altre località. Una mossa, questa del comune di Ischia, che merita molta attenzione.

«Premesso che in località Spiaggia dei Pescatori del Lido San Pietro – attacca subito Venia – sarebbero in corso prelievi di sabbia accumulatasi nel tempo in quel punto di costa a causa degli agenti atmosferici e delle correnti marine, per trasferirla altrove e che per questo motivo: si notano pale meccaniche tipo bobcat sulla spiaggia che operano la movimentazione e la formazione di cumuli; cumuli di sabbia stoccati per essere trasferiti; l’apposizione di cartelli indicanti delle operazioni definite genericamente “evento”; a presenza di autocarri per il trasporto del materiale pregiato; considerato che l’epidemia di coronavirus ancora in Essere in Italia e in Campania impone l’adozione di idonee misure igienico-sanitarie per minimizzare il rischio; che l’asporto dell’arenile ha provocato un sensibile abbassamento dell’altitudine della sabbia prospiciente il cd canalone ovvero la via De Rivaz che unisce la spiaggia alla centralissima via Roma; che recentemente un allagamento dovuto alla invasione del mare ha causato danni e disagi al centro di Ischia e che appare pericoloso ridurre fortemente il livello di altezza e in generale i volumi di sabbia nei pressi dei due canaloni di via De Rivaz e Via Buonocore potendo trovare il mare minore resistenza e nessun ostacolo in caso di forti perturbazioni od eventi eccezionali

Lo scrivente chiede di conoscere se il Ministero dell’Ambiente abbia autorizzato tali lavori e tale mutamento dello stato dei luoghi cosi macroscopico; se sia stata data preventiva notizia e richiesto eventuale autorizzazione alla autorità marittima; se per la parte di competenza sia stata richiesta e ottenuta autorizzazione da parte della Regione Campania- Demanio marittimo; il nominativo dell’autore dello studio scientifico che è alla base dello spostamento delle sabbie e che abbia assicurato la nulla pericolosità in caso di eventi rilevanti meteomarini; se sia stata effettuata una previa analisi chimico-fisica delle sabbie mosse per capire se esse siano idonee e neutre da un punto di vista della composizione per la pubblica fruizione; se sia stata verificata la consistenza e la granulometria di detta sabbia; in che quantità sia stato effettuato tale prelievo e per quale motivo e con quale atto amministrativo; se il consiglio comunale abbia deliberato in merito; il rilascio in copia di decreti, ordinanze e determine propedeutiche, relative, connesse e consequenziali a tale operazione; se tali interventi – conclude il coordinatore di FDI – siano compatibili in loco e nei luoghi di destinazione alla fruizione delle sabbie; se sia stata eventualmente esclusa la presenza di elementi che possano suggerire l’adozione di precauzioni