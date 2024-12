ROMA (ITALPRESS) – “Da Presidente del Senato, per rispondere alla domanda, prendo a prestito i giudizi non della maggioranza, non dell’opposizione, ma degli osservatori stranieri. I giornali stranieri testimoniano tutti la novità di questo governo italiano che è credibile e nello stesso tempo stabile”. Lo dice il Presidente del Senato Ignazio La Russa in una intervista a “Il Giornale” su come giudica i due anni del governo Meloni. Quindi alla domanda se è merito della Presidente del Consiglio se l’Italia non è in crisi come tutte le altre grandi nazioni europee, afferma: “Il merito è sempre anche un pò figlio del confronto. Il più grande calciatore del mondo è quello che è più bravo di un altro altrettanto bravo o quasi. La Meloni sicuramente è un Ronaldo o un Messi della politica. Quello che lei chiama fortuna è che non ne vedo altri in Europa al suo livello in questo momento. Oltre a essere una top, nel confronto emerge come una gigante”, infine conclude: “La cosa che caratterizza l’esecutivo Meloni è la stabilità e la credibilità che lei ha saputo dare a questo governo”.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).