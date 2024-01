La Russa “Il 2 febbraio incontrerò il padre di Ilaria Salis”. Meloni sente Orban

ROMA (ITALPRESS) – “Già da diversi giorni ho preso appuntamento con il padre di Ilaria Salis. Lo vedrò il 2 febbraio”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo in Aula.“Il problema riguarda la dignità dei detenuti, che deve stare a cuore a tutti, in Ungheria e in ogni parte del mondo, Italia compresa, dove io ho notizia di un sistema non molto dissimile, per lo meno per gli uomini. Il problema ce lo dobbiamo porre anche in Italia”, ha aggiunto.

In vista del Consiglio Ue straordinario del 1° febbraio, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto secondo quanto si apprende un colloquio telefonico con il primo ministro ungherese Victor Orban. Il presidente del Consiglio ha anche, “nel pieno rispetto dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura ungherese”, portato l’attenzione del primo ministro Orban sul caso di Ilaria Salis, facendo seguito alle iniziative diplomatiche già avviate a partire dal 22 gennaio del Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani con il suo omologo ungherese Peter Szijjarto.

