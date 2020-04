La RSA va in quaratena. L’ASL rivoluziona Villa Mercede: la gestione agli ospedalieri. Esautorati dal servizio tutti gli operatori delle cooperativa

Ida Trofa | L’ASL Na2 Nord “rivoluziona“ la gestione di Villa Mercede. Si tratta, in realtà, di una mini rivoluzione. Dopo l’esplosione del contagio, la struttura è stata posta in quarantena, isolata a qualsiasi contatto sociale non protetto e tutti gli ospiti sono in assistenza fiduciaria anticontagio. In quarantena anche i dipendenti non sanitari. Esclusi invece dalle misure di prevenzione e dunque dalla quarantena i medici, i fisioterapisti, gli OSS e gli Infermieri già sottoposti a test rapidi e tamponi e in attesa di conoscere gli esiti. Cuochi, ausiliari delle pulizie e addetti alla biancheria sono tutti sospesi dal lavoro e spediti in isolamento. Una questione non da poco.

L’Asl ridisegna la gestione

L’ASL Na2 Nord si riprende la gestione temporanea della RSA di Serrara Fontana affiancando ai dipendenti già in servizio, personale e ditte formate per l’emergenza sanitaria dall’Azienda Sanitaria e tutti già operativi presso l’Ospedale Rizzoli. Nel contempo la Coop Civitas-Nestore si conferma destinataria d’appalto per altri tre mesi. Si tratta della “gestione temporanea dei servizi inerenti la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)” decisa dal direttore generale dell’Azienda con delibera n 498 del 17 aprile 2020.

Un documento in sei pagine che apre, ora, alla nuova stagione per la residenza di Piazza Cavonera Grande.

Il dottor D’Amore detta i tempi e le regole del presidio dedicato a una delle fasce più deboli e colpite da questo enorme dramma, gli anziani falcidiati dalla pandemia. E lo fa nel giorno dopo l’annuncio dei sette contagi e del focolaio virulento scovato a Villa Mercede. 24 ore dopo il tampone post mortem che ha chiarito la positività al coronavirus per l’anziana ospite della residenza per anziani.

La “nonnina” perita nella notte tra domenica e lunedì di Pasqua al “Rizzoli” di Lacco Ameno. È stato il secondo decesso, questo registratosi sull’isola,. di un paziente affetto da Covid-19. Entrambi registrati al PO Anna Rizzoli. Entrambe vittime anziane, affette da patologie pregresse.

Gestione nell’ottica Covid-19

I responsabili delle procedure sono già a lavoro come disposto dall’atto aziendale. La RSA, da ieri, entra nella diversa gestione Asl rivista nell’ottica Covid-19, con un intero piano di isolamento, il secondo, da gestire con metodo e capacità. Una sorta di rivoluzione anche dei servizi. Il complesso sarà gestito da personale ospedaliero, mentre le varie Coop esterne e gli apparati che gravitavano intorno alla residenza vengono, momentaneamente, esautorati da ogni funzione nell’ambito dei pazienti contagiati ricoverati in ambienti sterilizzati, igienizzati e, da ieri, anche dotati di opportuno isolamento.

Tra quarantene e paure, l’ASL decide per tutti: servizi ospedalieri anche per la RSA

Gli stessi operatori delle Coop in questione, dopo l’esplosione del contagio, erano stati sottoposti a test e tamponi per verificare il loro stato di salute e l’eventuale contagio al virus. Eseguiti tra lunedì (33 screening presso Villa Mercede) e giovedì (25 screening al Rizzoli). I soggetti posti sotto osservazione ora dovranno osservare un periodo di isolamento precauzionale in attesa degli esiti di test rapidi e tamponi. Molti di loro, in verità, erano già in malattia. L’ASL ha cosi deciso di troncare ogni problematica sul nascere avocando a se la gestione del contagio.

Pulizie, refezione, assistenza, manutenzione e office saranno tutti forniti dal personale ospedaliero già formato in tal senso. Una mail certificata inviata dalla direzione generale ha già informato le aziende coinvolte, la EPM e la SAGIFI.

Il tavolo tecnico dal quale è scaturita la decisione si è tenuto nella stessa giornata di ieri in ossequio ai decreto ministeriale sull’emergenza coronavirus già in essere.

RSA. Intensificati i controlli

Nella vicenda delle residenze per anziani è entrato anche il Presidente della Campania Vincenzo De Luca. «Se manteniamo il rigore che abbiamo avuto finora, a metà maggio potremo dire di aver sconfitto in Campania il Coronavirus», ha detto il governatore analizzando i dati del contagio dei primi giorni di aprile sottolineando che a questi ritmi si «sarà fuori a metà maggio». Nei prossimi giorni, ha proseguito sempre De Luca, saranno intensificati i controlli nelle strutture che ospitano gli anziani»

Villa Mercede, ancora 3 mesi di Civitas-Nestore

Ma leggiamo insieme il contenuto delle sei pagine che compongono una delibera in due parti e di fatto consegnano una nuova Villa Mercede ai tempi del COVID-19.

Tre mesi per la Coop

Quale occasione migliore per risolvere l’ annosa questione con la Coop che gestisce, con alterne fortune, i servizi assistenziali di Villa Mercede. Una Coop, la Civitas- Nestore, i cui dipendenti si erano già messi in allarme con il timore di tornare a lavoro con il rischio contagio. Lo avevano fatto all’indomani dei tamponi. Molti già avevano chiesto di mettersi in malattia. Il Direttore della UOC Strutture Residenziali e Semiresidenziali, Il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, dott. Giacomo Russo e Dott.ssa Marcella Abbate, a seguito dell’istruttoria compiuta dal dirigente amministrativo dott.ssa Giovanna La Manna scrivono quanto segue: “Con deliberazione n. 203 del 27/09/2019 veniva indetta procedura di gara avente ad oggetto “L’affidamento della gestione temporanea dei servizi inerenti la Residenza Sanitaria Assistenziale “Villa Mercede” sita in Serrara Fontana, per anziani non autosufficienti, per anni 3, e opzione di proroga tecnica per ulteriori 180 giorni”, disponendo – a seguito del parere favorevole della Direzione Amministrativa acquisito con nota prot. n. 0056637/2019 del 2509/2019 – che siffatta procedura venga espletata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata {S.U.A.), impegnatosi a portarla a termine nel più breve tempo possibile; “con nota prot. Hospice n. 122 dell’11/10/2019 il Direttore p.t. della U.O.C. Strutture Residenziali e Semiresidenziali richiedeva di provvedere alla proroga della scadenza con l’attuale operatore, fissata per il 30/09/2019, al fine di garantire la continuità assistenziale e poter procedere alla liquidazione delle spettanze per i prossimi mesi, – con deliberazione n. 399 dell’11/11/2019, vista l’autorizzazione del Direttore Amministrativo a procedere nel senso di quanto richiesto con la predetta nota, veniva assunta – nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara – la spesa massima occorrente pari ad € 476.546,84 oltre IVA, per un periodo di mesi 6 (sei) dal 01/10/2019 al 3107/2020, determinata tenuto conto che l’importo massimo annuale liquidabile a favore di Nestore – Consorzio di Cooperative Sociali, a seguito della rimodulazione di cui al verbale del 19 giugno 2019, è pari ad € 953.093,69 come da approfondimenti già condotti sugli atti di gara da parte dei Dirigenti Sanitari pro tempore;

Atteso che la S.U.A. ha fissato il termine ultimo di presentazione delle offerte nel giorno del 1501/2020 e previsto l’inizio delle sedute del Seggio di Gara, relative alla fase di prequalifica amministrativa, per il giorno 2201/2020; questa Amministrazione, con nota pec prot n. 8950 del 18/02/2020, ha invitato codesto spettabile Provveditorato per le Opere Pubbliche a dar luogo – senza indugio e con la celerità del caso — alla prosecuzione delle operazioni di gara in considerazione della particolare natura del servizio non suscettibile di interruzione, dell’attuale regime di proroga e delle problematiche, anche di natura sociale, sollevate dall’attuale gestore; il Direttore p.t. della U.O.C. Strutture Residenziali e Semiresidenziali, con nota prot. Hospice n. 36 del 18 marzo u.s., ha richiesto di provvedere alla proroga della scadenza contrattuale con l’attuale operatore, fissata per il prossimo 31 marzo 2020, al fine di garantire la continuità assistenziale e poter procedere alla liquidazione delle spettanze per i prossimi mesi.

Il Direttore Amministrativo ha autorizzato – sulla predetta nota – la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi a procedere nel senso di quanto in essa richiesto stabilendo, al contempo, di sollecitare nuovamente la S.U.A a completare, con assoluta celerità, la procedura di gara di che trattasi.

Alla nota prot. n. 0015112/u del 25 marzo u.s., con cui è stato inoltrato il predetto sollecito chiedendo – altresì di essere informati sullo stato dell’arte, il Provveditorato per le Opere Pubbliche ha prontamente dato riscontro con nota mail del 27 marzo u.s., in cui ha precisato che le operazioni di gara, giunte alta fase dell’esame delle offerte tecniche, sono momentaneamente sospese stante lo stato emergenziale COVID-19“.

L’ASL Na 2 Nord ha ritenuto pertanto di dover disporre – nelle more che la nuova procedura di gara giunga a conclusione – la prosecuzione del servizio reso dall’attuale operatore stante la particolare natura dello stesso che non è suscettibile di interruzioni e per il quale deve essere garantita la continuità assistenziale in considerazione, tra l’altro, della natura isolana della residenza “Villa Mercede” che la rende un’opportunità assistenziale essenziale. Viene cosi stabilito di Incaricare il Direttore UOC Strutture Residenziali e Semiresidenziali di procedere alla certificazione del credito, previa verifica quali-quantitativa delle prestazioni di concerto con il Direttore Sanitario della RSA Villa Mercede; di dare mandato alla U.O.C. GREF di far gravare la spesa complessiva di € 238.273,42 oltre Iva sul conto economico dell’esercizio di competenza. La deliberazione immediatamente esecutiva visto che la precedente prosecuzione

contrattuale è giunta a scadenza.

La Proposta

I funzionari dell’ASL in sintesi propongono al Direttore Generale Antonio D’Amore di assumere, nelle more che la nuova procedura di gara giunga a conclusione – la spesa massima occorrente, pari ad € 238.273,42 oltre IVA per un periodo di mesi 3 dal 01/04/2020 al 30/06/2020, liquidabile a favore di Nestore — Consorzio di Cooperative Sociali e di stabilire sin d’ora che, se il nuovo appalto dovesse avere inizio anteriormente al 30/06/2020, la prosecuzione contrattuale quivi disposta è da intendersi automaticamente interrotta e l’attuale operatore affidatario non avrà nulla a che pretendere sulla stessa;

Alla Nestore — Consorzio di Cooperative Sociali viene chiesto di sottoscrivere per accettazione la deliberazione nonché di produrre, entro 10 giorni dalla richiesta, la dichiarazione che il menzionato consorzio osserva, nello svolgimento dell’attività, per i propri dipendenti l’applicazione del contratto collettivo di lavoro di categoria ed osserva le prescrizioni della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

IL Direttore Generale D’Amore approva alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi e delle risultanze e degli atti il direttore generale dell’ASL d’Amore Stabilisce di assumere – nelle more che la nuova procedura di gara giunga a conclusione – la spesa massima occorrente, pari ad € 238.273,42 oltre IVA per un periodo di mesi 3 a favore di Nestore -Consorzio di Cooperative Sociali. La Coop dovrà rendere dichiarazione di esonerare l’Asl Napoli 2 Nord e le sue articolazioni da qualsiasi responsabilità verso il personale impiegato, anche se a titolo volontario, nonché verso terzi per infortuni e danno a persone o cose, che comunque potessero avvenire in dipendenza dalle attività previste.