La Roma travolge 4-0 il Servette, doppietta per Belotti

ROMA (ITALPRESS) – La Roma batte 4-0 il Servette all’Olimpico e sale a quota 6 nel girone G di Europa League, a pari punti con lo Slavia Praga, prossima avversaria. Decisive le reti di Lukaku, Pellegrini (poi uscito per infortunio) e Belotti, autore di una doppietta. Lo squalificato Mourinho (che segue il match dalla tribuna stampa) lascia a riposo Dybala, ma non il centravanti belga. All’ex Chelsea bastano 21′ per sbloccare il risultato. Belotti ruba un pallone e premia la sovrapposizione di Celik. L’esterno turco alza la testa e serve Lukaku che beffa Frick con un tocco sporcato da Tsunemoto. Un gol che permette ai giallorossi di superare le difficoltà iniziali, visto che al 1′ un’incomprensione tra Mancini e Cristante per poco non portava allo 0-1 di Bedia. La Roma però fatica ad alzare i ritmi. L’unica occasione del raddoppio nei primi 45′ si ha nel finale sempre con Lukaku. Belotti scatta in profondità sulla destra e scarica in area. Il belga calcia di prima intenzione, ma Vouilloz riesce a deviare in maniera decisiva. La formazione giallorossa chiude il primo tempo con più possesso palla (55%) e tiri totali (7 contro 3), ma le ripartenze del Servette non fanno stare tranquillo Mourinho e l’inserimento dalla panchina di Pellegrini ad inizio ripresa è un chiaro invito alla squadra a chiudere i giochi.

Ed è proprio il capitano a guidare i suoi verso un risultato più rassicurante. Al 46′ un suo colpo di testa si trasforma in un assist per il tiro vincente di Belotti. E sei minuti più tardi, su sponda di Celik, è lo stesso Pellegrini a firmare il 3-0 con un bel destro al volo. La partita del numero 7 però dura solo 11 minuti per un fastidio muscolare e in campo va Pagano. La Roma non si ferma. Al 60′ Belotti in tuffo di testa da calcio d’angolo mette la firma sulla doppietta e sul definitivo 4-0. Nel finale c’è spazio anche per il 2004 D’Alessio, l’ennesimo prodotto del settore giovanile di una Roma che il 26 ottobre in casa si giocherà il primo posto del girone con lo Slavia Praga che questa sera ha travolto il Tiraspol.

