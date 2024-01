La Roma esonera Mourinho “Serve un cambiamento immediato”

ROMA (ITALPRESS) – Josè Mourinho non è più l’allenatore della Roma. Lo ha reso noto la società giallorossa annunciando che il tecnico portoghese “e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il club con effetto immediato. Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione”. Nel comunicato pubblicato stamane dalla società, Dan e Ryan Friedkin dichiarano: “Ringraziamo Josè a nome di tutti noi della Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso. Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a Josè e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”. Infine il club fa sapere che “ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della prima squadra saranno comunicati a breve”.

La decisione della società arriva due giorni dopo la sconfitta in casa del Milan (3-1 per i rossoneri). Mourinho lascia la Roma al nono posto con 29 punti in 20 giornate di campionato e un bilancio di 8 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. La squadra è anche fuori dalla Coppa Italia (ko nel derby contro la Lazio), mentre è ancora in corsa in Europa League (ai playoff sfida con il Feyenoord).

– foto Ipa Agency –

