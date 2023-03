La Rocchi war scoppia a Lacco Ameno. Salvare gli abusi dei parenti di Dante per salvare la fascia di Giacomo

Gaetano Di Meglio | Nicola Regine è finito nel mezzo della guerra tra Ciannelli e Rocchi. La missione del tecnico foriano in quel di Lacco Ameno è facile: salvare la poltrona del sindaco Giacomo Pascale. Come? Salvare gli abusi dei parenti di Dante De Luise, il presidente del consiglio comunale di Lacco Ameno.

L’unico in bilico tra Domenico e Giacomo. E l’unico che ha collegato la sua esperienza politica agli affari di famiglia.

Gli altri della maggioranza di Giacomo prendono gli schiaffi e subiscono, Dante alza il prezzo. E non importa se un altro dirigente va sotto processo. Non importa se Alessandro Delle Grottaglie si deve difendere dalle accuse della Procura che lo ha indagato per Omissione atti ufficio a novembre 2022, sempre nella vicenda degli abusi dei parenti di Dante De Luise.

La storia è semplice “quel condono va rivisto e corretto.”

E se Giacomo vuole tenersi la fascia deve fare “pressione” sulla Commissione per il paesaggio composta da Davide Brescia, Vitale Pitone, Vincenzo Galano, Ernesto Silvio (tecnico dei Rocchi) e Benito Trani, fare “pressione” sulla Soprintendenza non si esprima nei termini di 60 giorni ai sensi dell’art. 146 D.lgs 42/2004 e fare “pressione” sulla Regione Campania.

Sembra una “pazzaria” tuttavia c’è chi ha “ordinato” che i pareri negativi concessi siano azzerati. Tutto cancellato. La questione politica è semplice. Pascale ha chiesto a Del Deo un tecnico per fargli firmare quello che i suoi tecnici non possono perché sono stati già denunciati, anche per questi fatti.

E se il tecnico non firma, ci pensa Domenico a chiamare il notaio e a raccogliere un altro tipo di firma (anche se un “coup de théâtre” in consiglio comunale sarebbe meraviglioso)!

Nel frattempo, contro questo disegno nato sull’asse Lacco-Forio gli avvocati Alessandro Barbieri e Raffaele Pesce, assumendo la difesa di Caterina Ciannelli, hanno scritto al Sindaco del Comune di Lacco Ameno, alla Regione Campania (avv. Lucilla Palmieri) alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, all’arch. Nicola Regine e al segretario comunale di Lacco Ameno in proprio e quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, dulcis in fundo, alla Procura delle Repubblica di Napoli in persona dell’ill.mo dott. Simone De Roxas che già si occupa delle “omissioni” di Alessandro Delle Grottaglie, sempre nel merito degli abusi dei Rocchi.

La Ciannelli e i suoi avvocati hanno caricato i pallettoni e hanno sparato con minuziosa precisione. L’esposto consegnato i Procura è un “piccolo bignami” del “colpo gobbo” che si starebbe perpretando al Comune di Lacco Ameno e i suoi passaggi sono chiarissimi.

ODORE DI ABUSO D’UFFICIO

“A seguito della nomina – avvenuta con decreto sindacale n. 3 del 22.02.2023 il Sindaco del Comuna di Lacco Ameno – dell’Arch. Nicola Regine (quale tecnico esterno) la scrivente (Ciannelli, ndr) proponeva formale esposto “Affinché l’Ill.ma Procura adita valuti la sussistenza di eventuali ipotesi di reato (anche ai sensi dell’art. 323 c.p.) a carico degli amministratori pubblici e dei funzionari coinvolti nella presente vicenda. Si richiede, inoltre, di acquisire presso l’amministrazione comunale tutti gli atti ritenuti utili e necessari ivi compresi gli eventuali interpelli effettuati nei confronti di ulteriori Funzionari dipendenti presso altre amministrazioni, in guisa da rendere chiara, trasparente ed intellegibile la scelta dell ‘Arch. Nicola Regine quale titolare di posizione organizzativa per un solo mese (e per 6 ore settimanali)”,

CHIARO CONTENUTO CONFESSORIO

“I Sig.ri Rocchi/Calise – a mezzo del proprio procuratore costituito Avv. Antonio Iacono – nell’ambito del giudizio recante R.G. 469/2021 pendente innanzi al Tar Campania, Napoli, sez. VI, nel contestare la legittimità dell’ordinanza di demolizione n. 9/2020 – scrive e accusa la Ciannelli – deducono che l’ Arch. Nicola Regine sarebbe stato nominato, tra l’altro, per dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6748/2022 ed “all’accertamento tecnico giudiziario già svolto dalla Direzione Regionale” nell’ambito della Verificazione ivi nominata ed il quale avrebbe accertato – nella loro erronea prospettiva – “la riconducibilità all’opera oggetto di istanza di condono di tutte le opere presenti, su entrambi i livelli del fabbricato ,ad esclusione di una scala esterna, un locale sottoscala di mq. 2 e di una pensilina in plastica di mq. I, 70, comunque a parere dell’esperto sanabili con procedimento di sanatoria ordinaria” Ebbene – chiariscono i legali Barbieri e Pesce – le deduzioni difensive dell’avvocato Iacono “aventi chiaro contenuto confessorio” confermano i dubbi prospettati con la diffida della Ciannelli del 03 marzo 2023.

CAUSE E CONTRO CAUSE

Per comprendere la complessità della vicenda, al netto degli interessi politici e pubblici che abbiamo già evidenziato, è interessante leggere come la Ciannelli giustifica il suo diritto ad avere accesso agli atti: “La scrivente, rivestendo la qualifica di vicina confinante ed incisa dagli abusi reiteratamente commessi dai sig.ri Rocchi/Calise, nonché quella di contro interessata processuale e procedimentale vanta un interesse (qualificato, differenziato, concreto ed attuale) a prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presentata dai sig.ri Rocchi/Calise e/o aventi causa con specifico riferimento alle opere ricomprese nelle ordinanze di demolizione nn. 2/2016, 8- 9-10/2020 (istanze di accertamento di conformità ex artt 36 e 37 T.U.Ed. e di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.lgs 42/2004) nonché con riferimento al provvedimento di rigetto del condono prot. 10085/U del 03.09.2019 (istanza di annullamento/revoca/riesame in autotutela)”. Già, qualificato, differenziato, concreto ed attuale.

ACCESSO AGLI ATTI

Così come è stato per il “Barbiere” che ora si trova “nudo” nelle mani di Peppe Perrella per il suo complesso Onda Blu, la Ciannelli ha chiesto a tutte le Amministrazioni di prendere visione ed estrarre copia di eventuali istanze di accertamento di sanatoria/conformità, di compatibilità paesaggistica presentate dai sig.ri Rocchi/Calise con riferimento a tutte le opere ricomprese nelle ordinanze di demolizione nn. 2/2016, 8-9-10/2020, di eventuali istanze di annullamento/revoca/riesame del provvedimento di rigetto del condono prot. 10085/U del 03.09.2019 e/o dell’autorizzazione paesaggistica già formata negativamente dalla Soprintendenza; di eventuali pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Paesaggio ovvero da parte della Commissione Edilizia Integrata; di eventuali note di trasmissione dei pareri endoprocedimentali di natura paesaggistica già formati; di ogni altra pratica e/o istruttoria successivamente al deposito della sentenza del Consiglio di Stato con riferimento ai predetti e noti abusi

CATERINA E LE TRE DIFFIDE

Della serie uomo avvisato, mezzo salvato. E’ un po’ questo il tenore dell’aspetto giudiziario di questa vicenda politica. La Ciannelli ha diffidato l’Arch. Nicola Regine: alla luce delle memorie depositate dall’Avv.to Antonio Iacono, a dichiararsi in evidente conflitto di interesse ex art. 6 bis Legge 241/90 rispetto al procedimento in esame segnalando, tempestivamente, al competente RPCT “ogni situazione di conflitto, anche potenziale”; ad intraprendere ogni iniziativa – anche in sede penale – nei confronti dei sig.ri Rocchi/Calise in ragione delle affermazioni contenute nella memoria allegata al presente atto; dal porre in essere qualsivoglia provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di rigetto della domanda di condono del 03.09.2019 (reso all’esito di una conferenza di servizi con parere espresso di segno negativo reso dalla Soprintendenza) ovvero di riesaminare la predetta istanza prot. 3075/86 essendosi, al riguardo, consumatosi il potere di provvedere da parte dell’amministrazione comunale; a dare esecuzione agli obblighi previsti nella diffida del 18.11.2022 (e meglio individuati al punto 1) della premessa del presente atto]; e) ad annullare in autotutela eventuali provvedimenti favorevoli rilasciati in favore dei sig.ri Rocchi/Calise e/o aventi causa con riferimento alle opere ricomprese nelle ordinanze di demolizione nn. 2/2016, 8-9-10/2020 nonché con riferimento al provvedimento di rigetto del condono pro!. 10085/U del 03.09.2019.

REGIONE AVVISATA…

L’Avvocato Lucilla Palmieri, Responsabile dell’U.O.D. 50.09.01 della Regione Campania è stata diffidata perché “essendo decorsi gli stringenti termini procedimentali, ad esercitare i doverosi poteri sostitutivi ai sensi delle LL.RR. n. 19/2001, n. 10/2004 e n. 16/2004 segnalando alla competente Procura della Repubblica eventuali ipotesi di falso contenute nell’integrazione della domanda di condono”

Soprintendenza avvisata…

Stessa sorte per la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Il “gestore del vincolo” è stato diffidato “dal porre in essere qualsivoglia provvedimento di annullamento in autotutela del parere negativo espresso reso in sede di conferenza di servizi; b) dal riesaminare il predetto parere espresso (anche in termini di silenzio devolutivo ex art. 146 del D.lgs 42/2004) alla luce dei plurimi e ripetuti pareri negativi espressi in merito alla sopraelevazione realizzata dai sig.ri Rocchi/Calise”

LA MISSIONE DI REGINE

La conclusione migliore di questa storia, però, non può essere che affidata all’avvocato Antonio Iacono che confessa (stando alle parole della Ciannelli) la vera missione di Nicola Regine: “va rilevato che solo di recente l’ente locale con la delibera di G.M. n.4 del 25 gennaio 2023, pubblicata il 23 febbraio 2023, ha posto rimedio alla situazione di carenza di personale, attesi anche gli impegni determinati dalla gestione degli impegni di ricostruzione e dal drammatico evento franoso del 26.11.2022 ed ha conferito incarico a tecnico esperto proveniente dal vicino comune di Forio di collaborare alla istruttoria delle pratiche di condono e tanto finalmente consente all’ente opposto di dare esecuzione alla sentenza del 6 ottobre 2022”.

Una sentenza “a favore” dei Rocchi e che confermava che una parte dell’immobile oggetto di ordinanza di demolizione rientrava tra le opere oggetto di condono e concedendo un appiglio ai Rocchi grazie alla verificazione nominata in Consiglio di Stato che, esulando dal mandato conferito, aveva aggiunto delle valutazioni sulla condonabilità delle opere.