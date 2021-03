La rivoluzione di Katia | #4WD

Non sono intervenuto, nei giorni scorsi, a proposito della demolizione incombente sull’abitazione della famiglia De Siano a Forio. L’ho fatto volontariamente, perché credo che in quel preciso momento servisse a poco unirsi al coro degli indignati. Lo faccio adesso, a bocce temporaneamente ferme, mentre i riflettori sono semi-spenti e, come sempre, i più hanno ripreso a pensare ad altro. Come da copione.

L’indifferenza generale e l’ignavia di noi tutti, cittadini passivi, perfettamente riflettuta in una classe politica completamente lontana dalle reali esigenze del territorio e di chi lo vive, farà sì che di qui a poco quella casa non sarà né la prima né l’ultima abitazione ad andare giù all’insegna di una giustizia che tale, nei fatti, non è. Ma se affermo che è quel che ci meritiamo non voglio certo rivolgere un “ben ti sta” a chi sta per subire questo colpo durissimo, ci mancherebbe altro: tutti noi, però, meritiamo nei fatti la considerazione zero riservataci da un parlamento nazionale ostaggio delle lobby ambientaliste, delle soprintendenze e di una magistratura che continua a rappresentare il vero potere impunito e tutt’altro che occulto di questo Paese.

Ha ragione la mia amica Katia Massaro quando, dall’alto della sua oasi di Zaro, commentando con consueta puntualità via WhatsApp i miei 4WARD, mi scrive: “Purtroppo non abbiamo uomini con gli attributi a comandare la baracca sgangherata che chiamavasi isola verde, ma solo uomminicchi di quattro soldi che per quattro soldi calano le braghe davanti ad altrettanti uomminicchi potenti…io sono per la rivoluzione”.

La rivoluzione di Katia non è certo la soluzione fantasiosa dell’attempata signora benestante di turno. Il concetto espresso dalla nota amica dei delfini, persona di enorme altruismo e sensibilità prima che una delle ultime inguaribili amanti autoctone di questo scoglio, dovrebbe essere una scelta di vita. Una di quelle che si compiono a mo’ di extrema ratio. Per non morire.