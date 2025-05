La rissa fa male al “Rena”, mano pesante dei Carabinieri

Il “Rena”, il locale affacciato sull’incantevole spiaggia dei Maronti, torna al centro delle cronache, ma stavolta non per la vista mozzafiato o per le serate estive. Dopo la rissa scoppiata nelle settimane scorse, che aveva già portato all’intervento dei Carabinieri e alla denuncia di nove persone – sette delle quali con precedenti penali – il bar/ristorante è finito nuovamente sotto i riflettori. E la musica, stavolta, è finita sotto sequestro.

Allertati per la rissa in corso, i militari della Stazione di Barano, insieme al personale dell’ufficio tecnico comunale, oltre a riportare la calma hanno trovato una scena ben diversa da quella prevista dalle autorizzazioni. Oltre 150 persone stavano ballando al ritmo del DJ set, trasformando il ristorante in una vera e propria discoteca a cielo aperto. Peccato che, sulla carta, il “Rena” risulti abilitato solo alla somministrazione di cibo e bevande. Nessuna licenza per eventi danzanti, nessuna autorizzazione per spettacoli. E così, è scattata la denuncia per il legale rappresentante.

Durante i controlli è emersa un’altra verità scomoda: sul tratto di arenile demaniale antistante il locale erano state realizzate opere edili senza alcun titolo abilitativo. Pedane, un deposito, tavolini, lettini da mare – il tutto sistemato su un’area soggetta a vincoli sismici, paesaggistici e ambientali. Un colpo d’occhio che poteva sembrare suggestivo ai turisti, ma che per la legge rappresenta un abuso edilizio in piena regola.

I Carabinieri hanno sequestrato una superficie complessiva di circa 80 metri quadrati tra strutture e attrezzature. Per l’imprenditore, ora, si aprono due fronti giudiziari: apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e occupazione illecita di suolo demaniale.

Ma non è finita qui. Oltre al sequestro per quanto riguarda le autorizzazioni, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la chiusura per il locale su disposizione del Questore di Napoli come sanzione per la rissa ai sensi dell’art. 100 del TULPS. Nel frattempo il locale ha comunicato ai propri avventori che “si prende una pausa”