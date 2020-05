La ripresa è dietro l’angolo | #4WD

Adesso è ufficiale: i campionati di calcio di serie A e B riprenderanno il prossimo 20 giugno. Dal 13, invece, torna anche la Coppa Italia, per completare le due semifinali e disputare poi la finalissima appena quattro giorni dopo.

Inizia, quindi, un tour de force non indifferente per tutti: giocatori, staff, arbitri, giornalisti, forze dell’ordine, tifosi e tutti i componenti della macchina organizzativa che gravita intorno al pallone dovranno cimentarsi in quella che si presenta come la serie più intensa di gare mai viste dalle nostre parti. Lo sta già facendo la Germania e sembra non risentirne più di tanto, ma di certo non sarà facile gestire risorse ed energie, così come prepararsi adeguatamente in questi sedici giorni che ci separano dal restart.

Ai nastri di partenza si possono contare già diversi infortunati, che dopo la lunga pausa dovuta al lockdown hanno dovuto fermarsi ai box per infortuni più o meno gravi ma che comunque costeranno loro un discreto stop. Parte integrante, questa, di quell’andamento falsato che, gioco forza, dovrà essere tollerato per far sì che i “numeri” del calcio che conta non risentano più di tanto di quanto accaduto fino ad oggi e di quanto ancora dovranno affrontare fin quando le restrizioni di sicurezza imporranno porte chiuse, distanziamento sociale e affini.

E’ chiaro che sia la LegaPro sia i campionati dilettantistici restano alla finestra in attesa di comprendere quale criterio verrà seguito qualora la decisione dovesse essere quella di sospendere definitivamente tutto. Un destino tutt’altro che certo e che riguarda, essenzialmente, le prime e le ultime della classe, considerato che per le ignave (quelle senza infamia e senza lode che galleggiano a metà classifica senza particolari velleità) qualsiasi cosa accada non inciderà più di tanto, se non sull’entusiasmo di chi le sostiene/possiede di continuare l’avventura nella stagione successiva.

Intanto, tivù e divano sono già pronti. Iammnè!