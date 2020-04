La ripartenza post-pasquale |#4WD

Il 14 aprile riapriranno i negozi di abbigliamento per bambini, ma non quelli per adulti. Possono riprendere il lavoro le aziende che semilavorano il legno, ma non i cantieri navali. Librerie e cartolerie alzeranno le saracinesce, ma i negozi di calzature no. Gli artigiani e le fabbriche del vetro cavo potranno lavorare; i vetrai, invece, no. Ah, dimenticavo: riaprono gli alberghi. Sì, avete letto bene, gli alberghi: ma… per ospitare chi, se -giustamente- esiste ancora il divieto di recarsi fuori dal proprio territorio comunale, se non per motivazioni di particolare e indifferibile urgenza tutte da dimostrare? E’ forse una scorciatoia burocratica per limitare la forbice temporale di un possibile sostegno al settore turistico oggi in ginocchio, che di fatto rappresenta il 13% del p.i.l. nazionale?

Non siamo più ai tempi della peste manzoniana, o quanto meno i mezzi, la conoscenza e l’evoluzione tecnologica che abbiamo a disposizione per affrontare il coronavirus e le sue conseguenze sono decisamente superiori a quelli del diciassettesimo secolo. Tuttavia, Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera, ieri ha scritto qualcosa di indiscutibile: “Va riconosciuto che l’Italia è stato il primo Paese occidentale a chiudere, ed è riuscita a evitare il contagio di massa al Sud. Ma ora occorre fare di più. Molto di più. Non basta ripetere che bisogna stare a casa e promettere denaro a tutti, ritoccando la cifra ogni giorno; occorre creare le condizioni per ricominciare a vivere e a lavorare. Il modello è evidente: le nazioni che meglio hanno frenato il virus e organizzato la ripresa. Non solo Corea del Sud e Giappone; anche la Germania. I tedeschi fanno quasi centomila tamponi al giorno, isolano i positivi, distinguono le fasce d’età e le aree geografiche da proteggere con maggiore attenzione; e fanno ripartire la macchina produttiva – mai spenta del tutto – affidandola a chi non può trasmettere il Covid-19.”

Buona Pasqua a tutti!