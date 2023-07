La ricerca della privacy toglie il diritto di godere di un bel panorama

Gianni Vuoso | Quando si dice la privacy. Succede ancora una volta alla Mandra. Siamo di fronte all’abitudine che sta caratterizzando i locali pubblici di Ischia, dove ogni esercente inventa le forme più singolari per recintare lo spazio entro cui esercita la propria attività. Capita al bar che si dota di tavolini e ben presto delimita il suo spazio con fioriere che nella peggiore delle ipotesi, va ad intralciare o comunque a ridurre lo spazio pubblico.

Nel nostro caso, l’attenzione va rivolta alle spiagge. Da decenni si chiede inutilmente ai Comandanti che si susseguono in Capitaneria, di, permettere l’accesso sulle spiagge e di smantellare cancelli, catene e catenacci che occludono in modo ermetico la discesa sugli arenili in concessione. La risposta che si ripete è che i cancelli servono ai concessionari per impedire incursioni di baby gang e comunque di malpensanti che di notte invadono le spiagge per deturpare e distruggere tavolini ed altre strutture. A noi sembra una risposta che non ha fondamento e che cozza contro le norme vigenti. O forse ignoriamo che le regole attuali autorizzano l’installazione di cancelli su scogli, spiagge e tratti di mare. Basti spostarsi all’altezza del Punta Molino per verificare che un tempo, rasentando la storica Villa Rosica, si poteva scendere sugli scogli, spostarsi sulla spiaggetta che si trova alle spalle dell’ex Carcere, per raggiungere l’attuale piazzetta Calise passando su altri scogli. Oggi non è più possibile. Il Punta Molino ha installato un cancello e ha bloccato ogni accesso. Autorizzato? Da chi? Lo chiediamo ma sappiamo bene che non ci sarà risposta perché su questo nostro scoglio è sempre più diffusa questa modalità: fai, fai ciò che vuoi alla faccia di ogni norma e non rispondere a nessuno. Ci sarà sempre uno sponsor (consigliere comunale o assessore) pronto a difendere l’indefendibile. Un po’ come succede a livello nazionale: gli indagati incaricati e responsabili di qualche nefandezza che fanno, si dimettono? Macchè!

E dopo questa lunga introduzione ritorniamo alla Mandra. Al Bagno Maria per essere precisi. Siamo stati sollecitati ad intervenire per pubblicare ciò che è successo, come racconta Gaetano Lauro dell’Albergo Eugenio’s: “ Noi non diciamo che non bisogna mettere gli ombrelloni sulla spiaggia in concessione, ci mancherebbe, è un’attività economica che il titolare del Bagno Maria svolge e va tutelata, ma il telone e il quadro di plastica sistemati per garantire la privacy ai clienti di quel concessionario, sono un vero sconcio. Prima il passante e i nostri clienti vedevano il mare ora non più. Ma possibile che qualche amministratore abbia autorizzato uno sconcio del genere? Noi ci siamo rivolti al giornale perché mi pare che qui è un parlare fra sordi. Nessuno che ti dia una risposta”.

Alle proteste di Gaetano si uniscono anche quelle di altri commercianti della zona e di chi da ieri, ha preso atto della sorpresa.

Forse quello in questione era l’ultimo tratto che permetteva di godere della vista del mare. Da anni continuiamo a ripete che lungo il tratto che va dallo Stabilimento Militare fino al Miramare la visuale del mare e del Castello è interdetta perché ostruita da piante d’alto fusto, baracche, cabine, ristoranti oltre il livello stradale. Un turista a volte fa capolino fra una cabina e l’altra per cercare di immortalare una foto di un panorama che è comunque ineguagliabile.

E poi chiamiamo (a pagamento) gli esperti capaci di spiegarci come fare turismo. Noi invece, continuiamo a ripetere, gratuitamente, che il turismo si fa con la vivibilità, la difesa del territorio, la pulizia e la tranquillità, il rispetto delle regole.