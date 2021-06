La riapertura delle sale gioco il prossimo 1° luglio

La notizia che gli amanti delle scommesse sportive stavano aspettando da più di un anno è finalmente arrivata; infatti, il governo d’accordo con il comitato tecnico scientifico ha fatto sapere che dal 1° luglio le sale da gioco riapriranno al pubblico.

Con le dovute precauzioni di carattere igienico-sanitario e nel rispetto del distanziamento sociale, per gli scommettitori incalliti si prospetta la possibilità di fare puntate sugli europei di calcio e sui giochi olimpici di Tokio, giusto per citare due degli imminenti avvenimenti sportivi del 2021.

Le rigide misure che regoleranno le aperture delle sale gioco

Il primo luglio per la gioia degli amanti delle scommesse sportive, le sale gioco potranno finalmente essere aperte ma solo se opereranno in linea con le rigide misure messe in atto dal governo per proteggere il personale e i clienti.

Le misure includono tra l’altro la richiesta sia ai dipendenti che agli scommettitori di indossare maschere protettive, di procedere da parte dei primi con l’installazione di punti di igienizzazione delle mani, la collocazione di segnaletica per promuovere le distanze sociali e la misurazione della temperatura dei visitatori prima che siano autorizzati a entrare (facoltativa).

Se gli operatori delle sale gioco non si attengono a queste misure, potrebbero essere soggetti a sanzioni, comprese le sospensioni operative che prevedono la chiusura della struttura per almeno cinque giorni.

L’igienizzazione dei locali più volte al giorno

La riapertura delle sale gioco prevista per il 1° luglio è subordinata anche alla capacità da parte dei gestori di garantire che i luoghi vengano puliti almeno tre volte al giorno ossia prima dell’apertura, nel pomeriggio e verso sera prima della chiusura.

Anche gli impianti di ventilazione che sicuramente verranno messi in funzione con il caldo tipico del mese di luglio dovranno essere sanificati senza contare che al momento è stato stabilito che i dipendenti che lavorano a contatto con il pubblico debbano indossare guanti e mascherine.

In questo caso, tutti gli stabilimenti che includono i giochi di bingo, come quelli che possono essere giocati da casa su Bingo.it, o quel tipo di intrattenimento che coinvolge decine di persone nella stessa sala, dovranno fare moltissima attenzione.



Gli accesi contingentati alle sale gioco

L’apertura delle sale gioco prevista per il primo luglio tra le tante regole ne prevede una di non minore importanza; infatti, se la struttura è di 40 mq o più può accedervi un numero limitato di persone oltre ad un massimo di due o tre operatori.

Nel caso di locali più piccoli deve essere garantito il rapporto tra lavoratore e cliente, mantenendo la distanza di almeno un metro. A margine di questa normativa di ingresso contingentato va aggiunto che l’accesso sarà regolato in base agli spazi disponibili, differenziando, per quanto possibile, sia le vie di ingresso che di uscita.

Le regole per le sale con monitor

A riguardo dell’apertura delle sale gioco in Italia a partire dal 1° luglio è importante sottolineare che in quello in cui ci sono i monitor per gli eSports, i virtual game o per l’ippica, un numero massimo di persone potrebbe essere imposto dalle autorità sanitarie proprio per evitare pericolosi assembramenti.

Affinché il tutto proceda nel migliore di modi, appare dunque scontato che il buonsenso di ogni singolo individuo è fondamentale per divertirsi e puntare senza rischi per la salute personale e di quella altrui.