La responsabile Galasso è arrivata alla terza rettifica. Forio, quanti errori per le progressioni economiche!

Incredibile ma vero. Nella procedura per l’attribuzione delle progressioni economiche ai dipendenti comunali di Forio la responsabile del III Settore competente al personale dott.ssa Gabriella Galasso ha commesso finora ben tre errori che ha dovuto rettificare. In quest’ultimo caso, relativamente alla graduatoria per l’area degli istruttori.

La procedura avente ad oggetto l’attribuzione dei differenziali stipendiali / progressioni economiche a un numero limitato di dipendenti comunali per il triennio 2023/2025 in relazione al contratto decentrato integrativo per il 2024 era stata indetta a fine dicembre scorso. I benefici come è prassi “retroattivi” avranno decorrenza dal 1 gennaio 2024.

Le progressioni vengono finanziate da una quota delle risorse stabili del fondo risorse decentrate pari a 27.000 euro. Il fondo per il trattamento accessorio è stato già costituito.

Sono state previste 5 progressioni/differenziali Area dei funzionari ed E.Q. per il costo di 8.000 euro; 18 progressioni/differenziali Area degli Istruttori per 13.500 euro; 1 progressione/differenziale Area degli Operatori esperti per la spesa di 650 euro; 2 progressioni/differenziali Area degli Operatori per 1.100 euro.

Un primo errore da rettificare riguardava la nomina della commissione, deputata alla valutazione dei titoli per tutte le posizioni delle varie aree, mentre invece originariamente era stato riportato che la commissione fosse incaricata esclusivamente della valutazione comparativa dei titoli per l’Area dei Funzionari ed E.Q.

Il secondo riguardava il numero di istanze ricevute per l’area istruttori, nel cui elenco era stata omessa una posizione poi emersa regolare, essendo la domanda pervenuta entro il termine stabilito. Per evitare un ricorso, la Galasso aveva proceduto alla integrazione.

In tutto le domande pervenute sono 30: 4 per l’Area dei Funzionari ed E.Q.; 25 per l’Area degli Istruttori; una per l’Area degli Operatori Esperti; nessuna per l’Area degli Operatori.

Ebbene, il 20 giugno con apposita determina la responsabile del III Settore ha provveduto ad approvare i verbali della commissione e la graduatoria per l’attribuzione della progressione economica all’interno dell’Area Istruttori. Ma nella stessa giornata si è resa conto del terzo “errore materiale”. Riferisce infatti che «nella determina in premessa è stata riportata per mero errore materiale una tabella (Allegato b) non corretta relativamente alla colonna della matricola».

Ha di conseguenza proceduto alla rettifica e alla approvazione della graduatoria provvisoria, al fine di «comunicare formalmente la valutazione e dare un termine per produrre eventuali osservazioni, rimostranze o ricorsi in merito alla valutazione ottenuta».

La determina dunque ripropone le risultanze corrette relative ai punteggi afferenti le valutazioni per singolo dipendente (tutti indicati solo con il numero di matricola).

Prima della conclusione della procedura per tutte le aree interessate si riuscirà ad evitare altri errori?