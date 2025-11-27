La Reliquia della Santa Casa di Loreto arriva a Forio

Sarà un passaggio destinato a restare nella storia religiosa e civile di Forio quello in programma venerdì 28 novembre, quando la Reliquia della Santa Casa di Loreto farà il suo ingresso ufficiale sull’isola per essere consegnata e custodita nella Basilica Pontificia di Santa Maria di Loreto. Un evento che si colloca a conclusione dell’Anno Santo 2025 e che richiama direttamente le radici spirituali e storiche della comunità foriana, legata al culto lauretano sin dal XIV secolo, quando nacque il complesso basilicale con le sue annesse opere di assistenza e carità.

La reliquia, donata dalla Prelatura di Loreto, rappresenta un segno concreto di continuità tra la tradizione mariana marchigiana e la devozione isolana. Un filo antico, quello tra Forio e la Santa Casa, che attraversa secoli di fede, di arte e di pratica religiosa popolare, rinsaldandosi oggi in un gesto dal forte valore simbolico e spirituale.

Il programma prenderà il via giovedì 27 novembre alle ore 19.45, nella Basilica di Santa Maria di Loreto, con un incontro di formazione dal titolo “La Santa Casa: tra storia, devozione e Annuncio evangelico”. A guidarlo sarà Padre Flaviano Timperi, Direttore dell’Ufficio Pastorale della famiglia e della vita della Diocesi di Loreto, affiancato dal dottor Gaetano Maschio, autore della pubblicazione “Santa Maria di Loreto in Forio, la Fede venuta dal mare: storia, arte e tradizioni”, e dal Diacono prof. Agostino Di Lustro, direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Ischia. Un momento di approfondimento che vuole accompagnare l’evento non solo sul piano liturgico, ma anche su quello storico e culturale.

Il cuore della giornata sarà venerdì 28 novembre. Alle ore 16.30, presso il Molo di Forio, alla Banchina dell’Ufficio Circondariale Marittimo, avrà luogo la solenne cerimonia di accoglienza della Reliquia. Da lì partirà il corteo verso la Basilica, con l’intronizzazione e il Santo Rosario meditato. Alle ore 18.00 sarà celebrata la Santa Messa Solenne, animata dalla Schola Cantorum Lauretana “Cav. Giuseppe Colella”, diretta dal Diacono M. Giuseppe Iacono.

La reliquia resterà esposta alla venerazione dei fedeli per tutta la durata del Novenario dell’Immacolata e in occasione della Festa della Santa Casa di Loreto, per poi essere custodita stabilmente nella Basilica di Forio, come segno permanente di questo legame spirituale.

A sottolineare il valore dell’evento sono state le parole del parroco, don Beato Scotti, e del Priore dell’Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto in Forio, prof. Luigi Lamonica, che hanno voluto definirlo “un dono straordinario per il nostro cammino spirituale, dalla Casa di Maria per sempre a Forio in segno di fede e di speranza”. Parole che restituiscono il senso profondo di un appuntamento destinato a lasciare un’impronta nella vita della comunità, oltre il calendario e oltre la cronaca.