La Regione paga per le vie del mare. Finalmente e Vaffanculo

Gaetano Di Meglio | Nel giorno in cui il meteo si dimostra nemico e mentre il mare fa la voce grossa, la Regione ci serve la prova della sua presa in giro ai danni dei cittadini di Ischia e Procida.

Nel giorno in cui i comandanti di navi e aliscafi dimostrano le loro capacità di navigazione e i collegamenti marittimi, comunque, conservano una pur flebile continuità, Vincenzo De Luca e i suoi dimostrano di non voler affrontare il tema dei trasporti marittimi, dimostrano che la strada che indichiamo da tempo è quella giusta e che, quando vogliono, trovano anche i fondi e i soldi per garantire trasporti marittimi e collegamenti “normati” e “regolamentati” della Regione e non affidati alle regole del mercato (caine verso le popolazione) e dalla elemosina che ci largiscono gli armatori del golfo.

Ed eccoci alla presa in giro che continua. Nel silenzio, imbarazzante, di politica, amministratori e società civile, continuiamo ad essere presi in giro dalla Regione Campania.

Una presa in giro che viene sostenuta (e alimentata, se vogliamo) da una classe politica inadeguata e che non riesce ad incidere sui veri problemi del nostro territorio.

Da 40 anni, più o meno, sotto la bandiera della continuità territoriale abbiamo sbagliato tutto. È un errore collettivo e che rende colpevoli tutti quelli che si sono seduti nella maggioranza in Regione Campania. Da De Luca a Caldoro passando per Cascetta, De Siano e tutti gli altri.

Abbiamo smesso di fare esempi, di portare altre pratiche e di predicare nel vuoto. Oggi arriva la prova che la soluzione ai trasporti marittimi arriva da una sola parte: dai conti correnti della Regione Campania.

Non si conoscono ancora le dinamiche e i dettagli, ma il macro dato che arriva con il comunicato stampa inviato ieri dagli uffici regionale basta per dire: ecco, è questo quello che abbiamo sempre detto.

Finalmente, la Regione Campania ha deciso di investire nei trasporti marittimi. Lo fa con la scusa, con il pretesto o con la malafede di “Procida Capitale delle Cultura”? Bene. Ora si allarghi questa decisione e la si trasformi in strutturale.

«La giunta regionale – si legge nel comunicato stampa – ha approvato oggi (ieri, ndr) il potenziamento dei collegamenti marittimi con nave, sulla linea Pozzuoli/Napoli-Procida-Ischia e viceversa, nella fascia oraria serale e notturna 18.00-2.00, per i mesi da aprile a dicembre 2022. Si tratta del primo provvedimento disposto dalla Regione nell’ambito del piano di potenziamento del trasporto pubblico locale che coinvolge l’isola di Procida, del valore di 3.200.000 euro, al fine di migliorare l’accessibilità e la fruizione delle iniziative programmate per l’evento “Procida Capitale italiana della Cultura 2022”.»

Finalmente.

3.200.000 euro per collegamenti in nave traghetto nella fascia oraria serale e notturna 18.00-2.00, per i mesi da aprile a dicembre 2022. È un inizio della soluzione. Temporale, vero. Ma c’è!

Finalmente la Regione Campania dimostra che la soluzione di finanziare i trasporti marittimi e rendere il settore normato e non “lasciato” al mercato è possibile e percorribile.

Poco più di 3 milioni su 600 milioni di euro sono una goccia. Allora si può? Bene! Da ischitani dobbiamo dire grazie, ancora una volta, a quelli di Procida che dimostrano di essere più “influenti” nonostante siano meno “decisivi”.

Dalle 18.00 alle 2.00 di notte? Così, giusto in tempo, per la corsa già finanziata delle 2.30 e delle 4.30 (quando non si guasta alle 22.00 della sera prima).

Vaffanculo.

Da aprile a dicembre 2022, forse, gli isolani avranno una possibilità in più per rincasare. L’ultimo traghetto, forse, non sarà quello delle 21.55 da Napoli per Ischia e, forse, non sarà più quello delle 20.10 da Ischia. Forse si potrà anche cenare a Ischia e poi tornare in terraferma. Forse si potrà avere una continuità territoriale più ampia e più garantita. Ma vaffanculo perché lo potremo avere per “migliorare l’accessibilità e la fruizione delle iniziative programmate per l’evento “Procida Capitale italiana della Cultura 2022”. Vaffanculo! Non perché siamo isolani. Non perché dobbiamo tornare a casa. Non perché meritiamo trasporti moderni e continui. Dobbiamo aspettare che sia necessario “migliorare l’accessibilità e la fruizione delle iniziative” di svago di Procida e non per le nostre esigenze di sanità, di lavoro e di vita.

Last but non least

Il comunicato stampa, nel frattempo, ci parla anche di trasporto su gomma.

«Previsto l’incremento delle corse su gomma, anche serali: saranno effettuati circa 156.000. Km in più, utilizzando nuovi mezzi elettrici. Dal mese di aprile, è previsto un free public transport, dove sarà possibile circolare sui mezzi dell’Eav gratuitamente. L’incremento delle corse, l’acquisto di nuovi mezzi elettrici e la mobilità gratuita comportano una spesa extra di circa 1.200.000,00”.

Il parco mobile della Regione si aggiorna e i trasporti vengono effettuati con mezzi moderni, elettrici e migliori dei vecchi “Pollicino”. Lo abbiamo detto molte volte: fino a quando la Regione non paga, noi camminiamo su mezzi sporchi e rotti. A quando l’investimento per l’acquisto di navi e aliscafi?

C’è poco da dire. C’è poco da aggiungere.

Ora serve allargare questa decisione della Giunta della Campania e renderla strutturale. È questa la sfida dei nostri politici. Della nostra società e di tutti noi