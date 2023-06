La rassegna degli eventi estivi di Lacco Ameno riparte con “Fleur” la parata magica dall’effetto POETICO EMOZIONALE

Valentina Felici | La stagione degli eventi estivi del Comune di Lacco Ameno si aprirà venerdì 2 giugno 2023, con la “parata poetico sensoriale” e lo spettacolo di danza aerea a cura de La Baracca dei buffoni, la compagnia di teatro di strada e arti performative che nel 2015 ha ricevuto il riconoscimento del Mibact come realtà d’interesse culturale nazionale. Ispirato alla bellezza dei fiori, Fleur sarà uno spettacolo di grande impatto emozionale e romantico.

Un costruttore d’incanto, con il suo prodigioso innaffiatoio, diventerà giardiniere e verrà accompagnato da fiori giganti, indossati da trampolieri e magici personaggi, seguiti da una scia di musica e profumi. Lo spettacolo non sarà esclusivamente visivo, ma anche olfattivo. La semina, la fioritura e la composizione floreale diventeranno il motivo che fomenterà gli straordinari artisti a realizzare una serie di coreografie e interazioni con il pubblico.

Gli spettatori si abbandoneranno all’atmosfera sognante e si lasceranno condurre in un mondo incantevole fatto di poesia, fragranze e trasporto emotivo. Il corso di Lacco ameno si trasformerà in un mondo fantastico impreziosito da un’ aria poetica e passionale in cui adulti e bambini rimarranno affascinati per tutta la durata.

Inizio parata: Alle ore 21:00 “ Fleur” partirà dal Capitello; lungo il corso, ci sarà una performance fantastica ed emozionante, i trampolieri interagiranno con il pubblico diffondendo musiche e profumi. Giunti in Piazza Santa Restituta “In motion air” concluderà il percorso itinerante con una serie di acrobazie coreografiche sorprendenti.

La parata sarà libera e gratuita.