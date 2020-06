La rabbia della famiglia Maria contro Ischia 2: «Prima hanno abbandonato nostro figlio, poi ci hanno trattato come i pazzi»

Ugo De Rosa | Ieri, sulla nostra versione cartacea, vi abbiamo raccontato nel dettaglio la storia di Daniel e del suo difficoltoso percorso scolastico con la Didattica a Distanza. Una storia triste e dai contorni ancor più neri per un ragazzino di appena 8 anni che ha subito un trattamento ingiusto e dannoso.

In pratica, dal 22 aprile scorso un ragazzino è stato abbandonato dalla scuola in quanto il suo account per seguire le lezioni on-line non funziona. Un problema tecnico che presumibilmente si poteva ritenere facilmente risolvibile, invece non è così.

La connessione risulta impossibile e la scuola afferma che è un problema della famiglia. Tuttavia il tecnico personale ha verificato che la famiglia si è dotata della fibra e che il pc è funzionante. Eppure, la stessa famiglia insieme al tecnico della scuola ha provato anche a lavorare da altri pc con medesimi risultati. L’account non funziona.

Ieri, in diretta, abbiamo affrontato la vicenda di Daniel, e con l’avvocato e la famiglia di Daniel, papà Mimmo e mamma Giovanna, abbiamo cercato di fare il punto della situazione, anche perché Daniel non è il solo caso: dopo aver pubblicato l’articolo con la storia di Daniel, sono emersi nuovi episodi. Giovanna, la mamma di Daniel, oltre un mese e mezzo fa ci aveva contattati chiedendoci aiuto. Noi avevamo provato ad approfondire la vicenda, ma dalla scuola avevamo avuto risposte che ci avevano indirizzati su un binario diverso perché in qualche modo avevano detto “non ci pensare, gli altri bambini si collegano”…

Ma il problema di base, in tutta questa storia, non è tanto il problema tecnico, ma l’atteggiamento di menefreghismo nei confronti di un bambino di 8 anni. Potevano essere poste in essere tante iniziative da parte dei docenti, ad esempio raggiungere il bambino a casa, affinché non perdesse ben 50 “tragici” giorni di scuola… La didattica a distanza è stata difficile per tutti, ma sentirsi abbandonati e, dopo, dover affrontare una battaglia impari tra la famiglia e il mondo della scuola che si chiude a riccio e si auto protegge come una casta, allora non va bene.

L’altro ieri sera i genitori di Daniel hanno svolto un incontro di circa 3 ore in presenza con la scuola,un incontro tutt’altro che chiarificatore.

Le parole dell’avvocato Raffaele Bernardo, difensore della famiglia, sono semplici e dirette: “Se una famiglia per far valere il diritto allo studio del proprio figlio, deve ricorrere ad un legale, per me la Scuola ha già perso in partenza. Da aprile la famiglia ha tempestato di telefonate la scuola, la quale si è trincerata dietro un diritto di privacy o una mancanza di una normativa che prevedesse contatto diretto con la famiglia. Basti pensare che solo dal 12 maggio sono state attivate le possibilità di prenotazione di colloqui con insegnanti. Ma fino a quel momento nulla era stato fatto, e la nostra prima missiva era del 6 maggio. Secondo me il problema grave è sia che il bambino abbia perso 50 giorni di istruzione e sia che la scuola,come istituzione, sia venuta a mancare. Sarebbe bastato poco, si poteva organizzare una lezione a mezzo Whatsapp o altro sistema, un paio di ore solo per farlo recuperare. Oppure registrare le video lezioni impostando correttamente la privacy… i sistemi per risolvere la situazione erano tanti, purtroppo la scuola ha avuto sempre una sola risposta: il nostro tecnico ha detto che la piattaforma funziona, è un problema di vostro figlio, è un problema del vostro computer o connessione, a noi non interessa. Addirittura ad una missiva il Dirigente Scolastico mi ha risposto che il bambino può svolgere le lezioni e i compiti mediante le comunicazioni fatte dagli insegnanti in bacheca. Ebbene, abbiamo verificato le pubblicazioni… sono dei video di Youtube di poesie e filastrocche della durata di 3 o 4 minuti che, a parere mio, sono del tutto inutili. Il bambino può vedere anche in autonomia una filastrocca su Youtube, ma quello che interessa è la spiegazione dell’insegnante e tutto quello che c’è nell’ambito di una classe. Per 50 giorni il ragazzo non ha potuto colloquiare con gli amici di classe, non poteva seguire le lezioni, si innervosiva tutti i giorni in quanto era costretto a chiamare la mamma, impegnata anche con gli altri 2 figli, per stare costantemente davanti al computer per cercare di ripristinare la connessione e, quando durava, alle domande degli insegnanti il bambino cercava di rispondere, pur non avendo seguito, e veniva trattato in malo modo, diciamo, perché la risposta non era esatta. Alla fine la scuola come ha risolto? Ha portato assente il ragazzo per molti giorni, 20 – 30 giorni, dicendo che non vi erano problemi perché il Ministero aveva detto che sarebbero stati tutti promossi. Una situazione assurda, come anche la convocazione ufficiosa dell’altra sera. Dopo un mese di missive, e io ho scritto quotidianamente alla scuola, la scuola convoca alle 19.00 i genitori per un incontro informale, facendo lasciare i cellulari all’esterno cosa che chi non ha paura di venire registrato, non farebbe mai. In questa riunione la scuola ha detto ai genitori che avevano intrapreso una strada sbagliata, che l’errore era loro, la scuola aveva fatto tutto il possibile. E’ stato chiesto loro di ripensarci, quando la famiglia si aspettava una risposta concreta, invece è stata attaccata anche in questo luogo.”

Giovanna e Domenico, i genitori di Daniel, ci hanno raccontato un po’ come stanno vivendo tutto questo.

“Dalla riunione siamo usciti sconvolti – dichiara mamma Giovanna – ci aspettavamo delle scuse e un voler rimediare con il bambino. Ma non era così, ci hanno detto che noi abbiamo male interpretato. Noi abbiamo ribadito che gestire una situazione del genere per 50 giorni è stata dura, anche vedere il bambino che si innervosisce per essere estromesso dalla lezione, con malditesta, maldipancia… Per quanto ci riguarda la riunione non ci ha fatto cambiare idea.”

In 50 giorni la scuola non ha detto nulla?

“In 50 giorni si sono fatti sentire solo quando è finita la scuola trovando anche il numero di telefono.”

Neanche dopo la prima nota che avete inviato hanno cercato di rimediare?

“No. E paradossalmente potrebbe essere assimilato ad un abbandono scolastico – spiega l’avv. Bernardo – l’insegnante dopo giorni di assenza doveva relazionare alla preside la quale doveva intervenire. C’è stato bisogno della lettera di un avvocato per far fare qualcosa.”

“Il giorno 12 maggio abbiamo avuto un contatto – ci dice mamma Giovanna – e abbiamo chiesto una telefonata per il bambino, ma non abbiamo avuto nulla, rimanendo isolati. Mio figlio vedeva gli altri fratelli fare lezione e stava male, perché non capiva perché lui non potesse. Una sorella frequenta lo stesso istituto e un fratello le medie, entrambi connessi per ore ed ore al giorno. Daniel no.”

“E c’è di più – aggiunge l’avvocato Bernardo – durante l’assemblea di fine anno l’audio della famiglia Maria era disattivato, impedendo di fare dichiarazioni. Intanto stiamo aspettando alcune relazioni per procedere con la denuncia di abbandono scolastico e mancata soluzione del problema da parte della scuola. Soprattutto perché il bambino ha sofferto molto e ha anche problemi nel dormire.”

Cosa vi hanno detto durante la riunione?

“Ci hanno dato solo torto e ci hanno trattato come i pazzi. Chiederemo il nullaosta per il cambio di sezione. In che condizioni il bambino potrebbe tornare nella stessa classe e con la stessa insegnante? La famiglia sarà costretta a cambiare istituto scolastico ed è una cosa bruttissima.

Per loro il problema non c’era – aggiunge la mamma – perché per il loro tecnico la piattaforma funzionava bene per tutti i bambini. In effetti io alla dirigente ho ribadito lì atteggiamento di una insegnante e sono rimasta alquanto esterrefatta nel sentire la Dirigente difendere le insegnanti senza capire lo stato d’animo di un bambino che per tanti mesi ha subito delle difficoltà.”

Ma guardando in faccia la maestra, avete avuto la sensazione che abbia capito l’errore?

“Io ho cercato di far capire all’insegnante che ci sono dei principi ed ideali … in questa situazione non c’è più stima, la fiducia è calata. Per cui nonostante noi ci siamo trovati in questa grande difficoltà e poi presi per pazzi da loro, non si è avuto un confronto equo. E’ stato a senso unico e alle 21.50 siamo andati via. Questo continuo chiedermi a incontrare il bambino fuori la scuola… per 50 giorni non lo volevano incontrare…”

“Ma un istituto scolastico – ribadisce l’avv. Bernardo – che organizza un incontro di sera, senza convocazioni ufficiali, che istituto è?”

Netta la posizione del direttore Gaetano Di Meglio: “Mi spiace di tutto questo, avevo stima della Dirigente Scolastica Patrizia Rossetti. Quando Giovanna mesi fa mi ha chiamata, confidando nella buona fede della Scuola, avevo provato a contattare alcuni conoscenti nel consiglio di istituto e provato a dire quello che ho già scritto: i problemi ci possono essere, ma ciò non toglie che il rapporto maestra/alunno è qualcosa che va oltre. I problemi vanno superati con sacrificio dell’insegnante. Mi spiace che la scuola stia continuando a sbagliare, ormai p evidente a tutti che Ischia 2 ha sbagliato. Le motivazioni tecniche possono essere comprese, ma l’atteggiamento di menefreghismo non è tollerabile. Io vi posso consigliare la scuola di Barano, perché andare alle scuole elementari deve essere una bella esperienza. Anche Daniel deve tornare a andare a scuola con allegria, giocare a calcio, deve tornare a vivere normalmente. Noi non abbasseremo la guardia sulla vicenda e so che l’avv. Bernardo seguirà la vicenda. Ma spero che arrivino le scuse pubbliche della Scuola. Il danno fatto a Daniel è la telefonata o messaggio che non sono arrivate, non tanto i problemi in piattaforma. Questa è la mia valutazione. Sull’incontro di notte…. La carboneria l’abbiamo lasciata tanti anni fa, anche la minaccia… penso che chiamare la sera e lasciare 3 bimbi piccoli a casa per recarsi alla riunione potrebbe rientrare in una minaccia.” “L’appuntamento – evidenzia l’avv. Bernardo – è stato concordato alle 18.30 per le 19.00. Un appuntamento fulmineo dopo mesi in cui non ci sono stati contatti.”

Chi eravate?

“Eravamo la dirigente e le tre maestre, Anna Cenatiempo, Erminia Forni e Cristina Ferrandino. E mi ha anche minacciata di denunciarmi perché le ho detto che mi sembrava un cane da guardia…. Ma è una metafora, non credo sia una offesa. Ci si aspettava un incontro chiarificatore, ma sembrava un incontro di boxe. Una mamma fa di tutto per i propri figli, ci sono altre storie in cui i genitori non sono andati avanti per paura. Li posso capire, non è una scelta facile andare avanti e cercare di ottenere una giustizia, non è facile per un genitore. Noi non siamo persone che ci divertiamo a fare accuse, siamo persone comuni e vorremmo solo la giustizia. E’ passato tanto tempo, non pochi giorni. 50 giorni. Loro si sono giustificati col dire che dovevo chiamare i rappresentanti, io l’ho fatto, è tutto documentato, ho provato di tutto ma non si è mai risolto nulla.”

Avv. Raffaele Bernardo quali saranno i prossimi step?

“Noi attendiamo con ansia la pubblicazione dei risultati, anche perché gli insegnanti dovranno fare dei verbali e speriamo che mettano agli atti i problemi del piccolo Daniel. Se ciò no fosse significa nascondere l’evidenza, ogni loro passo sarà vagliato. La famiglia vuole solo che Daniel possa avere una istruzione e frequentare la scuola rendendolo felice, al momento il piccolo ha paura di frequentare quella classe specifica. Spero tutto si risolva senza ricorrere ad aule giudiziarie.”