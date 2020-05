La rabbia del Soccorso

Ida Trofa | A Forio “Candele in piazza” per dare voce all’Italia delle Piccole Medie Imprese. “Se ci spegniamo noi si spegne l’Italia” hanno testimoniato forte da Forio più di 300 tra ristoratori, artigiani, imprenditori di ogni settore e categoria sostenuti dai lavoratori stagionali alle prese con incertezze e mancate previsioni lavorative e di sostegno economico.



Le piccole medie imprese con Ischia e per Ischia si sono ritrovate al Soccorso per un SOS al paese. L’evento si è tenuto ieri al “Piazzale Giovanni Paolo II” sul meglio noto “Piazzale del Soccorso” che prende il nome dalla omonima chiesa a picco sul mare.



Non una scelta causatale, ma legata ad un simbolismo profondo: in questa drammatica emergenza sanitaria abbiamo bisogno di aiuto, che l’Italia ci venga in soccorso! Un modo per essere uniti e solidali, per dare un segnale forte in tutto il paese con un flashmob che da “luce“.

Tantissime le persone intervenute all’evento organizzato al grido di “Riaccendiamo l’Italia“.

“Serve a voce all’Italia delle PMI quella che produce ma che ora rischia di scomparire!” ci spiegano gli organizzatori ischitani di questo happening coordinato attraverso il sito www.candeleinpiazza.it dove chi ha voluto ha potuto registrati alla manifestazione . “Chiederemo al governo fatti concreti e azioni tempestive. Vogliamo salvare le nostre imprese, il nostro lavoro, i nostri sogni Se ci spegniamo noi si spegne l’Italia!”

Tutti gli aderenti, a Forio, hanno portato una candela che all’imbrunire è stata accesa come simbolo di speranza . Immancabili gli striscioni con slogan eloquenti quali “Risorgiamo Italia” e “Anche noi siamo cin voi”.



La mascherina e la giusta distanza sono stati l’altro elemento fondamentale insieme alle piccole luci che hanno brillato dal Soccorso. Forse è vero che “Solo uniti si vince“. Piccoli passi, unità di intenti e simbolismo, gocce che riempiono un mare che, speriamo, presto possa dare i suoi frutti aiutando il paese e, soprattutto, risollevando le piccole e medie imprese gravemente colpite da questa crisi senza precedenti.

Mattatore incontrastato è stato, con Luciana Cervera, esponete di spicco delle imprese, il sindaco di Forio Francesco Del Deo. Acclamato dalla folla e apprezzato per la sua costante presenza, Del Deo non ha lesinato critiche feroci ed attacchi al governo di Roma ed al premier Giuseppe Conte. Non sono state zollette di zucchero neppure per Vincenzo De Luca. Da buon democristiano Francesco il “magnanimo”, non ha mancato il palcoscenico politico per un endorsement all’amico Giacomo Pascale di cui auspica la rielezione a sindaco di Lacco Ameno. Ma i temi pregnanti sono stati ben altri.

Del Deo: “La battaglia che avete cominciato non deve finire. Creiamo un “movimento del soccorso“ affinché vivere sulle isole minori non sia più isolamento. Contro questo governo boia del suo popolo.

20 minuti di spessore e temi d’alto livello, è stato questo e molto altro ancora l’intervento del Sindaco di Forio, Francesco De Deo. L’unico vero politico, l‘ultimo, ad indossare la fascia di sindaco ad Ischia. La sostanza e la verve ci sono e si vedono tutte. Se nasci democristiano non puoi morire grillino. E la balena bianca nuota ancora nell’animo del “papa“ turrita.

“Siamo passati da un terremoto sismico, quello del 2017, ad un terremoto peggiore, quello attuale. Perché non sappiamo ancora di che morte dobbiamo morire. Se di Coronavirus o di fame! Non lo sappiamo!” ha tuonato Del Deo applaudito e sostenuto dalla piazza

“Come presidente delle Isole minori abbiamo fatto delle proposte al Governo. Gli emendamenti sono li e li stiamo seguendo. Purtroppo stiamo assistendo ad un governo sordo, boia del suo popolo! Partiamo da questo incontro, da questa piazza, facciamoci sentire, creiamo un movimento, il ‘movimento del Soccorso’ affinché si capisca che vivere sulle isole minori non è un pregio, ma un disagio. Vivere tutto l’anno qui, vivendo il disagio dell’isolamento dei trasporti, di 18 miglia che ci costano 18 euro per raggiungere il porto in continente più vicino, di collegamenti che non garantiscono continuità e servizi, a fronte di 1,50 € pagati per percorrere la stessa distanza in terra ferma, non sono un privilegio. Sono una condanna. Le isole minore sono belle per chi le vive una settimana, già quindici giorni fanno pesare l’essere circondati da mare. Ogni ritardo nel viaggiare ci costa ore ed a volte una vita di sacrifici. Tutto per noi cittadini delle isole minori è un limite. Vi dico questo perché la battaglia che avete cominciato non deve finire qui. Lottiamo insieme per riappropriarci delle nostre vite e dei servizi che meritiamo. Studiare per noi e per i nostri figli vuole dire lasciare tutto, staccare dalla prova vita ed andare via a vivere altrove, pagare dieci volte tanto. Per altri non lo è! La sanità per noi è un lusso. Abbiamo un solo ospedale, costruito con fatica da Angelo Rizzoli e lo stanno distruggendo. Il lavoro per noi è un lusso per pochi ed è persino stagionale, senza certezza. Abbiamo chiesto leggi per le isole minori e per i suoi disagi. Ogni volta che il governo leggera, legifera per il paese Italia, senza tener conto delle nostre peculiarità ed esigenze. La nostra voce si può far sentore solo se siamo uniti, noi tutti e con le istituzioni locali che facciano sentire la nostra voce. Governo e regine sono un muro di gomma noi dobbiamo farci sentire scendiamo in piazza. Andiamo a Roma con tutti gli altri sindaci delle isole minori, lo sanno già i 36 sindaci , venite anche voi“.

La folla è entusiasta, complice il fortissimo vento di scirocco e si dice pronta a tutto. Così De Deo rincara la dose e prosegue nella sua arringa contro un governo del continente che dimentica gli isolani, contro e regioni a statuto speciale affinché le isole abbino leggi speciali :“Che i nostri figli non emigrino più. Emigrare dove poi se è un disastro ovunque. Io non voglio più assistere alla morte della nostra splendida isola patrimonio di cultura, umanità e laboriosità. Abbiamo chiesto leggi speciali per noi. Non ci ascoltano. Pretenderemo che lo facciano dopo che per anni abbiamo sostenuto Regioni a Statuto speciale che si sono arricchite sulla nostra pelle. Cosa c’è più di Statuto speciale delle isole. Se Roma non ci ascolta vuol dire che siamo dinanzi ad uno stato che vuol essere boia del suo popolo. Abbiamo chiesto che la quota IMU resti ai comuni per poter abbassare le imposte ai cittadini, forti di quella quota che ora va allo Stato. Anche per la tassa dei rifiuti per trovare una soluzione su questo balzello che incide sui bilanci dei cittadini. Sono un imprenditore e nessuno meglio di me può capire questa situazione. Non poter mettere il piatto a tavola, sentir vacillare prova la dignità di uomini. Guardare in faccia ai propri dipendenti e dovergli dire che non li si può pagare…La commozione e il trasferito del sindaco di Forio è più che palpabile. L’attacco al plurimiliardario e plurincaricato Vittorio Colao è feroce. Del Deo stigmatizza la residenza dell’amministratore delegato del colosso economico Vodafone a capo di uno staff che deve decidere le sorti di un paese, di genere ridotta alla fame che non ha un euro. Doveroso il passaggio alla assurda questione della responsabilità civile e penale dell’imprenditore avverso chi si ammala di Covid-19 e malauguratamente ha frequentato la loro impresa.



“In Italia quando non si sa decidere si fa una Task Force, una cabina di Regia, una Commissione. Hanno fatto una commissione di 450 persone per dirci che dobbiamo vivere con una rullino in mano e temendo il carcere se non misuriamo bene la distanza. Ma che paese è questo. Ho parlato con la proletaria dei giardini Poseidon un patrimonio di tutti. Mi hanno detto che vorrebbero aprire ma non possono farlo se non si chiarisce il discorso della responsabilità penale e civile. Questi se le inventano tutte. Voi pensate è una commissione di 450 persone presieduta da Colao. Colao che guadagna milioni all’anno in emolumenti come può capire i problemi del cittadino che non riesce a mettere il patto a tavola, non riesce a pagare la bolletta della luce e di attività con riapriranno quest’anno perché per morosità e problemi economici. Che ne sa Colao. Noi facciamo una battaglia per la sopravvivenza. Dobbiamo proseguire senza dividerci e senza attaccarci gli uni con gli altri. Tentano di dividerci, di mettere il cittadino contro le istituzioni locali, abbandonate a loro stesse, esautorate da mesi dei loro poteri. Dal 23 febbraio i poteri ai sindaci sono stati tolti e non si da la possibilità agli enti locali di operare e decidere. Dobbiamo accettare quello che fanno i governatori. Ci sono differenze tra Regine e Regione cosi. Loro perdono tempo e quindi le persone muoiono. Restiamo uniti e lottiamo per questa nostra splendida terra. Non mollano sono con voi, perché voi siete la ricchezza di questa terra. Il nostro grido disperato deve arrivare ovunque come le nostre proposte concrete. Sono seriamente preoccupato. Vengano qui, che parta da qui, il grido disperato e di dolore. I ministri vengano qui a commuoversi, davanti al nostro dramma. Non facciano la sceneggiata solo davanti ai ripetitori. Basta con la guerra dei poveri e le bugie, soldi e bonus che non arrivano. La devono smettere di scaricare, siamo il 40 % del Pil turistico campano. E’ il momento che governo e regioni si muovano per noi. Siamo 35 comuni, 240 mila abitanti. Da qui deve partire questo grido. Io ci sono porterò tutta la voce dell’isola di Ischia che posso portare!”

foto franco trani