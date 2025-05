La rabbia dei commercianti: «A Casamicciola si scrive corso e si legge prigione»

La crisi di Casamicciola Terme è sotto gli occhi di tutti. Allo stesso modo, è evidente la deriva isolazionista e capricciosa verso cui sembra destinata la maggioranza che governa il Comune.

In nome di una gestione tutt’altro che trasparente, si assiste all’abbattimento di locali storici lungo il corso, giustificato con la motivazione del “bene demaniale”, con conseguente chiusura o ridimensionamento delle attività commerciali. Il porto, risorsa fondamentale per l’economia del paese, viene lasciato deserto, abbandonato a favore di mire personalistiche. Intanto, le donne vittime di violenza vengono private di iniziative di supporto e assistenza, per precise scelte politiche.

Con il cambio di amministrazione, la comunità di Casamicciola sta vivendo una delle peggiori faide degli ultimi anni. Da una parte, c’è chi sostiene il sindaco con fervore, quasi accecato; dall’altra, chi si sente schiacciato dalle decisioni, dagli interessi e dalle pressioni che arrivano dal “palazzo”. Un palazzo che si sperava potesse inaugurare una stagione nuova, più vicina ai cittadini. Così non è stato.

L’ultima polemica riguarda la parte “povera” della Marina, quella che inizia dopo il “Bar Unico”, per intenderci.

Come già raccontato, nei giorni scorsi si è svolta una manifestazione di protesta lungo Corso Luigi Manzi, cuore pulsante del commercio casamicciolese. I commercianti della zona hanno esposto cartelli e raccolto firme per chiedere al sindaco un intervento urgente: l’abolizione della ZTL nelle ore mattutine, eccetto nei giorni festivi, proponendo di attivarla solo nel tardo pomeriggio.

«Vista la nostra imminente morte economica», si legge nei manifesti affissi in diverse attività, «chiediamo al Sindaco di abolire la ZTL al mattino, esclusi i festivi, attivandola solo nel tardo pomeriggio».

Un grido d’allarme che riflette la crescente frustrazione degli operatori commerciali, molti dei quali registrano un calo significativo della clientela da quando è stata istituita la ZTL.

Alla manifestazione hanno preso parte decine di commercianti e cittadini solidali: «Non vogliamo lo scontro, ma non possiamo più restare in silenzio», ha dichiarato una delle promotrici. «Le restrizioni della ZTL, così come sono strutturate, stanno affossando le nostre attività».

Prima di riportare le parole amare di Pasquale Mattera, della storica tabaccheria “De Luise”, è opportuno fare una premessa.

Dopo l’affissione dei manifesti e il ritorno in funzione di telecamere e microfoni, il sindaco ha liquidato la protesta come l’iniziativa di pochi scontenti, sostenendo che la maggior parte dei commercianti appoggia le sue decisioni.

Ma poiché non veniamo da Marte, ci riesce difficile credere a questa versione.

Se venissimo da Marte, non sapremmo che alcune attività economiche sono collegate ai più stretti collaboratori del sindaco nell’ambito portuale; che altre sono legate a chi ha beneficiato di lauti affitti per i nuovi depositi comunali; che altre ancora dipendono direttamente da dirigenti comunali messi in posizioni chiave dallo stesso sindaco.

Ci sono poi imprenditori vicini ad alcuni consiglieri comunali, e altri che vivono nella costante incertezza della ricostruzione e delle scelte legate alla delocalizzazione pubblica.

Insomma, una parte degli operatori economici non è libera di esprimersi, o preferisce non farlo. Alcuni, potendo contare su altre fonti di reddito, fingono di non vedere il corso vuoto e accettano una ZTL che, sempre più, si trasforma in una prigione.

Pasquale Mattera: “Il sindaco si crede il padrone del Corso”

Con Pasquale Mattera, a nome dei commercianti del corso Luigi Manzo a Casamicciola, commentiamo quella che è stata una protesta contro le decisioni dell’amministrazione di Giosi Ferrandino di applicare una ZTL che, secondo voi, è più una prigione per il commercio che una misura contro il traffico. Ricordiamo che a Casamicciola si può passare sul Corso solo quando la maggior parte degli esercizi sono chiusi, cioè dalle fino alle 11 del mattino, dalle 14:00 alle 17:00, oltre a numerose chiusure durante i festivi e vari “blocco motore”.

“Dalle 11:00 alle 14:00 è tutto chiuso. E non è che in quelle ore ci sia davvero traffico, però c’è movimento, c’è gente che viene e scende. Basta guardarsi intorno per capire che c’è poca affluenza. Vivere e lavorare con questo flusso è molto difficile, economicamente non è sostenibile. Il sindaco dice che la ZTL è condivisa da molti, ma in realtà sono in pochi ad approvarla. Gli altri magari non parlano, ma solo perché non hanno la forza o il coraggio di esprimersi. Alla fine, tocca a me dire quello che pensano anche loro, ma le mie parole possono servire a poco. Chi ha dubbi venga tra le 11:00 e le 14:00, oppure il pomeriggio dalle 17:30 alle 22:00, e vedrà il deserto.

Gli alberghi in zona sono due: il Gran Paradiso, che lavora pochissimo, e il Cristallo, che fa qualcosa in più. Ma i clienti del Cristallo sono quelli che pagano 20-25 euro al giorno. Qualcuno lo vedo sotto al mio bar: massimo due caffè e un bicchiere d’acqua. Non sono turisti che portano soldi all’isola.

Inoltre, si è deciso di interrompere la gestione Ambrosino del Porto all’inizio dell’estate. Ma se c’era un “appalto” (gestione diretta in economia da parte dell’ente, ndr) per un’altra gestione, non si poteva aspettare la fine della stagione? Casamicciola poteva affrontare ancora un’estate. Invece così abbiamo perso anche i clienti storici, quelli che venivano da Napoli per affittare i posti barca, e che ora vanno altrove sull’isola o sulla Costiera Amalfitana. Ambrosino li gestiva benissimo, aveva anche ottenuto Bandiere Blu.

E ora mi si viene a dire che la ZTL è il futuro, un futuro ecologico. Ma quale futuro? In questa zona non c’è neanche un parcheggio. L’unico parcheggio utile diventa inutile se chiudi la strada. Ce n’è uno più avanti, alle “giostrine” ma è riservato ai residenti. Chi viene da Casamicciola Alta, da un altro comune, o i turisti, dove la mettono la macchina? Risultato: noi non vediamo nessuno.

Siamo praticamente condannati. Anche quelli che abitano a Ischia o in altri comuni dell’isola non possono venire a Casamicciola per prendere un caffè o comprare qualcosa. Non si può fare niente. Il sindaco dice che questo è il futuro. Ma i danni che porta questo futuro, chi li paga? Ha detto che se un’attività non sta bene, deve essere delocalizzata. Ma lui sa cos’è una tabaccheria? Non si può spostare come si vuole: ci sono distanze e normative da rispettare. Forse queste cose il sindaco non le conosce”.

Il sindaco non sembra accettare le critiche. La ZTL è stata riattivata con l’inizio dell’estate. Durante l’inverno, quando non era in vigore, come andavano le vendite?

“Sicuramente meglio di adesso. Non parlo di numeri esagerati, ma era decisamente meglio. Dal 18 aprile hanno riattivato la ZTL. Negli anni scorsi la chiudevano solo a luglio e agosto, dalle 20:00 a mezzanotte o all’una. Quest’anno, invece, va dal 18 aprile al 30 settembre, e si estenderà dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:30 all’1:00. Attualmente va dalle 17:30 alle 22:00. Ma questa gente dove vive? Il sindaco, compreso, viene mai a vedere la realtà? Lui si ferma sempre al Bar Unico, ma dovrebbe farsi due passi in più. Forse non gli interessa. Avrà deciso di non ammettere mai di aver sbagliato. Ma un sindaco dovrebbe fare gli interessi della comunità. E qui una parte della comunità sta soffrendo economicamente. Ma a lui, evidentemente, non interessa. Ha detto che dobbiamo delocalizzare. Il lavoro qui non c’è più”.

In alcuni momenti la ZTL può avere un senso, ad esempio nei weekend o durante le feste. Chiedete solo buonsenso e attenzione alla realtà di Casamicciola?

“Quando organizzavano quelle feste di pomeriggio, sì, aveva senso chiudere la strada. Ma ormai quelle feste non si fanno più. Il sindaco ha delegato tutto alla cosiddetta “AMCa” e ha stanziato 150.000 euro per gli eventi che si faranno in un angolo, quello che lui chiama “piazza degli eventi”. Vedremo cosa succederà. I commercianti che hanno esposto quel manifesto — sembrava quasi un necrologio — non sono contro la ZTL in assoluto. Siamo contrari al fatto che sia fissa, tutti i giorni. Le feste domenicali hanno un senso. Ma chiudere dal 18 aprile al 30 settembre vuol dire bruciare tutta la stagione turistica. Per noi è un disastro”.

Quel manifesto è stato affisso per un solo giorno. Perché è stato rimosso così in fretta?

“Perché uno dei commercianti, tra i primi ad aderire, ha ricevuto minacce economiche. Non ha fatto nomi, ma ha detto che qualcuno lo aveva costretto a rimuoverlo. Gli ha detto: “Togli il manifesto, altrimenti ti faccio vedere io”, facendo anche un gesto minaccioso. Quando ho visto che non c’era più, l’ho chiamato per chiedere spiegazioni. Mi ha detto: “Ho ricevuto minacce, ho dovuto toglierlo”. Così, dopo esserci consultati con gli altri commercianti, abbiamo deciso di rimuoverlo tutti, per evitare problemi. Dispiace, ma non vogliamo vivere nell’ansia e nella paura. Stiamo solo chiedendo di poter lavorare. Ma il sindaco, di tutto questo, se ne frega. A lui non interessa se lavoriamo o meno. Ha detto in televisione che chi non è d’accordo se ne deve andare. Ormai si comporta come il padrone del Corso. A questo punto, dico solo: se ne vada lui!”.