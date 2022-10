La protesta. «I bagni del traghetto Caremar sporchi e otturati»

Della serie: ma è così che vogliamo fare turismo? I mezzi di collegamento marittimo con l’isola rappresentano il primo impatto che hanno i nostri ospiti e da quello che ci è stato segnalato, l’impatto è… raccapricciante! Almeno nel caso riferito. Altro che fiore all’occhiello.

Un lettore ci ha infatti segnalato quanto da lui stesso verificato a bordo del traghetto Caremar in partenza giovedì alle 13.50 da Ischia per Napoli. Uno spettacolo indecoroso di cui il viaggiatore scandalizzato ha provveduto ad informare anche la compagnia di navigazione. Non sappiamo con quali risultati…

Ecco quanto riferito: «Vorrei segnalare che tutte le toilette del traghetto sono in condizioni pessime. Che immagine diamo ai locali e ai turisti? Perché si trovano in questo stato? Due bagni otturati, pieni di feci e un altro senza carta igienica e sapone. Chi è addetto a pulirli?».

Uno scenario vergognoso. Quanti turisti saranno entrati in quei bagni e ne saranno scappati schifati? Ma è chiaro che oltre al danno all’immagine turistica, anche residenti e pendolari hanno il diritto di viaggiare in condizioni decorose e poter usufruire di bagni degni di questo nome e non da “terzo mondo”.

Dopo questa segnalazione la Caremar provvederà? C’è da augurarselo, perché già nel settore dei trasporti marittimi l’isola viene discriminata, ma almeno un po’ di igiene e di decenza è lecito chiederle!