La protesta degli avvocati a Montecitorio, un vero e proprio flop

Paolo Mosè | E’ stato un autentico flop. L’avvocatura nazionale, o meglio i penalisti italiani, hanno dimostrato di non avere spessore, capacità di protestare per dire a chiare lettere che la prescrizione così come voluta dal legislatore è una vera e propria sciagura per l’imputato e per la stessa giustizia. I quattro gatti che ci sono radunati nella Piazza di Montecitorio all’ingresso della Camera dei deputati, sono passati letteralmente inosservati, soprattutto per i tanti deputati che transitavano per la piazza per entrare nell’aula.

Ed è stato un altrettanto flop per l’avvocatura ischitana per il numero di presenze. soltanto tre avvocati che si occupano prevalentemente di civile. Mentre di coloro che si occupano di penale, neanche l’ombra. Sono rimasti tutti acquattati sull’isola o comunque nei rispettivi studi a studiare non si sa bene che cosa. Mentre avrebbero dovuto partecipare in massa ad una sacrosanta protesta per risvegliare le coscienze di quei parlamentari, dei rappresentanti del governo e soprattutto di quel ministro della Giustizia che è anche un avvocato, che hanno ritenuto di risolvere la lentezza dei processi con il blocco della prescrizione all’infinito. Senza curarsi delle conseguenze, della mancanza dei diritti di chi è sottoposto al giudizio di un tribunale, di un giudice. Sarebbe stata una vittoria se l’intera classe penalistica italiana si fosse riversata in massa per gridare forte la propria contraddittorietà.

Solo in questo modo sarebbero riusciti a far sentire la propria voce, la propria determinazione. Invece nessuno si è accorto che si erano radunati quattro gatti di avvocati giunti alla rinfusa dai vari distretti giudiziari. Non sono stati neanche ricevuti da un parlamentare, figuriamoci dal presidente della Commissione Giustizia della Camera dei deputati. Il ministro della Giustizia li ha letteralmente ignorati, forse non sapeva neanche del raduno che era stato programmato dall’Unione delle camere penali italiane. Oltre 300.000 avvocati che non contano un bel nulla. A fronte di oltre 7000 giudici che appena sottoscrivono un comunicato stampa che minaccia l’astensione, casca letteralmente il mondo dell’informazione e della politica. Il ministro immediatamente con le brache in mano a telefonare per chiedere un incontro con i rappresentanti dell’Associazione nazionale magistrati.

PROVA DI INCAPACITA’

E che dire degli avvocati penalisti di Ischia? Nessuno ha sentito il diritto-dovere di presentarsi all’esterno della Camera dei deputati. A rappresentare Ischia erano soltanto l’attuale presidente dell’Assoforense, avv. Gianpaolo Buono, e il segretario, avv. Francesco Cellammare, a cui si è aggiunto l’avvocato Francesco Mazzella. E gli altri? Lontani chilometri e chilometri forse a pontificare, ad esprimere giudizi ma senza fare nulla di concreto per iniziare una battaglia sacrosanta.

Per non parlare del convegno che si è tenuto poco dopo. Tra il pubblico ad ascoltare i soliti quattro gatti di avvocati. I relatori hanno parlato ad una sala semideserta e tutto si è chiuso in poche battute, dimostrando che questa manifestazione è stata gestita malissimo. L’unione dei penalisti italiani ha dato prova di incapacità, di non avere seguito, di essere una associazione che non ha motivo di esistere, perché non riesce a coinvolgere i propri iscritti.

Sono giustificati gli sfoghi degli unici avvocati ischitani presenti a Roma. Duro il commento dell’avv. Francesco Cellammare, che ha sottolineato che non c’è stata una partecipazione capace di dare e di dimostrare una compattezza della categoria. Anzi, è andato oltre picchiando a dismisura nei confronti di colleghi che si ritengono in qualche modo superiore. Riferendosi in particolare ai penalisti assenti e che non hanno avutola delicatezza di partecipare ad un incontro il cui tema era fondamentale per il futuro e la stessa giustizia e per i propri assistiti. Hanno pensato, forse, che a risolvere il problema ci avrebbe pensato qualche altro soggetto istituzionale o no. Ma così non sarà. Per ottenere qualcosa in questo Paese è necessario mostrare una capacità di persuasione, di lotta e di contrapposizione. Il dialogo a volte serve a ben poco. L’avvocatura nei mesi scorsi ha cercato di avere un confronto franco con il guardasigilli volendo alcuni correttivi alla legge sulla prescrizione, non ottenendo alcuna significativa risposta. Hanno ricevuto soltanto indifferenza, di risposte neanche a parlarne. E allora non restava altro che mostrare la propria capacità di riunirsi e di manifestare tutti insieme per svegliare le coscienze del governo e dei parlamentari. Non si è udita una voce sola proveniente dall’avvocatura, ma sparse prese di posizione che sono isolate all’esterno dell’istituzione della Camera dei deputati.

LO SFOGO DI CELLAMMARE

Francesco Cellamare, che è stato uno dei pochissimi presenti alla manifestazione, ha preso una posizione ben chiara è che condivisibile per alcuni aspetti: «Purtroppo ancora una volta dobbiamo amaramente rilevare la evanescenza di iniziative di protesta di questo tipo. Ci troviamo di fronte ahimé ad una categoria sempre più debole perché divisa ed incapace di compattarsi per dare un’unica ed imponente voce e tutela ai Diritti fondamentali dei Cittadini Italiani anche rispetto a riforme scellerate quale quella abrogativa della prescrizione che mina alle basi la civiltà giuridica e garanzie di rango costituzionale.

E’ anche vero che la scarsa partecipazione dell’Avvocatura alla manifestazione di protesta di stamane in Piazza Montecitorio è figlia non solo di una malcelata indolenza e del solipsismo sempre più imperante nonché dello scoramento inerme delle nuove generazioni di Avvocati ma anche e soprattutto di una voluta ed esasperata distinzione o separazione dei Penalisti dal resto della Classe Forense, considerata una Categoria di Professionisti a parte. La fotografia di un isolamento forzato che costoro sembrano essersi negli anni ritagliati censurando intrusioni o invasioni di campo da parte di Colleghi ritenuti Civilisti e dunque estranei alla nobile materia trattata nelle aule penali, di loro esclusivo appannaggio.

Eppure, non pare che le aule delle giurisdizioni civili, amministrative, tributarie, ecc…, disdegnino la frequentazione di cd. penalisti né che gli stessi si vergognino di evadere di tanto in tanto dalle aule penali, ristorandosi ad altre fonti del Diritto anche ritenute meno pure…

So e mi rendo perfettamente conto di quanto impopolari ed affilate siano queste mie considerazioni e me ne assumo in coscienza ogni responsabilità.

Personalmente, come tanti altri Colleghi, nel mio piccolo mi sono applicato con la medesima dedizione a tutto lo scibile del Diritto e non mi sono mai sentito un Civilista, né un Amministrativista, né un Tributariata e tanto meno un Penalista, bensì un Avvocato come credo tutti dovrebbero sentirsi abbattendo barriere inutili e dannose tra noi.

In definitiva auspico che l’Avvocatura possa voltare pagina al più presto ritrovando quell’UNITA’ imprescindibile ed indispensabile al raggiungimento degli obiettivi comuni.

Non buttiamo al vento altre opportunità di rinascita come quella odierna, uniamo le forze, e la prossima volta proclamiamo l’astensione nazionale unitaria (anche ad oltranza a tutela di interessi e diritti costituzionali) in ogni settore in modo da consentire la partecipazione più ampia possibile dell’intera Avvocatura.

Questo il mio modesto punto di vista».

L’ANALISI DI GIANPAOLO BUONO

Altrettanto dura l’analisi dell’avv. Gianpaolo Buono, anche lui a rappresentare Ischia in uno scenario desolante come quello romano. Ha rimarcato l’assenza ingiustificata di molti suoi colleghi che sarebbero dovuti confluire da tutta Italia per cercare di correggere una legge che sostanzialmente è stata ideata e voluta da qualche altro personaggio della magistratura giudicante e che oggi siede comodamente al Consiglio superiore della magistratura: «Reputo quella odierna una occasione mancata, che la Avvocatura nazionale non ha saputo cogliere per contrastare con la dovuta efficacia la riforma Bonafede sulla prescrizione. La ridotta affluenza ha finito con il ridurre la manifestazione ad una discettazione accademica e salottiera sugli effetti nefasti della riforma e sulle distorsioni che essa potrà avere sugli assetti costituzionali e processuali, che avrebbe potuto avere più idonea collocazione in una qualsiasi aula universitaria. Dall’Avvocatura è lecito attendersi ben altri contributi, soprattutto in termini di partecipazione e compattezza».

La stoccata finale giunge dall’avv. Cellamare nei confronti dei penalisti, giudicati ed accusati di avere un atteggiamento per nulla collaborativo e di sentirsi in qualche modo superiori rispetto agli altri colleghi che si occupano di civile, amministrativo e tributario: «I penalisti si atteggiano quali depositari di una scienza inaccessibile, un comportamento aristocratico che li allontana dal resto dell’Avvocatura».

Chi è assente ha sempre torto, dice un vecchio proverbio. I penalisti di mezza Italia e tutto quelli che operano sull’isola d’Ischia hanno dimostrato scarsa attenzione ad una questione di primaria importanza e che per settimane ha occupato le prime pagine di tutti i giornali del nostro Paese.