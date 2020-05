La proposta. Parrucchieri “open air” per riaprire in sicurezza

E’ un po’ una provocazione e un po’ una richiesta d’aiuto quella che arriva dal Picasso Parrucchieri e che, volendo, potrebbe essere una soluzione per garantire anche la riapertura delle imprese.

“Nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti – scrive Cristian Sirabella, ad di Picasso Parrucchieri -, attenendoci a proposte analoghe per il settore della ristorazione/bar nella regione Lombardia e date le limitazioni per gli spazi al chiuso nell’esercizio della nostra attività di barbiere e parrucchiere, l’azienda Picasso CHIEDE all’amministrazione del Comune Di Ischia di valutare la possibilità di concedere suolo pubblico in piazza San Girolamo per l’esercizio della propria attività. Questo ci permetterebbe di operare con più dipendenti contemporaneamente senza mettere a rischio la salute e l’incolumità dei nostri clienti e di noi tutti. Riuscire ad avere anche un solo dipendente in più è basilare per la nostra azienda ma soprattutto per chi collabora con noi che oggi rischia di veder ridotto il proprio orario di lavoro o di essere addirittura licenziato”.