La proposta. Luci di speranza

Il periodo natalizio è contraddistinto da colori e luci. Tonalità intense di rosso, oro e argento che sbriluccicano nella notte eche ci fanno tornare,tutti, un po’ bambini avvolgendoci nella sana “meraviglia”.

Anche quest’anno, in pieno spirito natalizio nonostante la pandemia che ci attanaglia a livello mondiale, i comuni dell’isola di Ischia si apprestano ad installare luci e alberelli per rendere piacevole questo periodo di festa. Ed è proprio in scia con queste installazioni che stanno caratterizzando le mattinate ischitane, che arriva una proposta dai residenti dell’area dei Pilastri.

“Ecco che arriva Natale e Ischia si prepara ad essere più luminosa. Ogni comune addobba a modo suo le strade nell’attesa del grande evento natalizio. Un’idea splendida sarebbe mettere le luci ai circa 550 metri dei pilastri (acquedotto). Lo so che sono già belli così ma illuminarli in questo periodo un po’ particolare potrebbe aiutare ognuno di noi a sperare in un futuro migliore.”

Una bella proposta che, un po’ come fatto con il lightpainting di Assisi proprio quest’anno, porterebbe quella novità e quell’attenzione in più che quella porzione di territorio, al pari di tutte le altre, merita.

Non sarebbe una bella scena, vedere splendere di luci l’antico acquedotto che diventerebbe visibile anche da molto lontano? Diventerebbe, magari, una bellissima cartolina di luci… luci di speranza!