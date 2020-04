La proposta. Checco Curci: “Esponiamo San Michele in piazza a Sant’Angelo”

In questo momento di “lockdown” e di difficoltà arriva, da Sant’Angelo una proposta molto particolare e emozionale.

A scriverla è Checco Curci: “Sono santangiolese acquisito però da qualche anno a questa parte mi sento sempre di più del posto in cui risiedo.

Volevo fare una proposta alla cittadinanza di Sant’Angelo : Visto che siamo molto devoti e veneriamo molto la figura del nostro patrono San Michele, mi chiedevo se avesse fatto piacere a tutti in questo periodo che ha colpito il mondo intero magari invece di tenerlo chiuso in chiesa privo di preghiere e messe, magari tenerlo esposto in piazza a Sant’Angelo e la sera magari tenerlo al sicuro in qualche boutique che sta chiusa. Volevo chiedere a Don Vincenzo ma non vedendolo ho preferito fare un post aperto a tutti..

Sperando che questa idea credente possa magari essere accettata! W San Michele”.

Una iniziativa sentita e particolare, che mira a tenere accesa la speranza in un rapido miglioramento a livello mondiale attraverso il nostro, innato, senso di appartenenza.