La Procura intende arrivare in tempi rapidi al processo per la morte di Cassy

Paolo Mosè | Il pubblico ministero va avanti spedito nell’accertare la verità e dare delle risposte significative del perché Cassandra Mele, che transitava di primissima mattina con la sua bici in via Acquedotto, ha perso la vita. Di questo ne risponde l’attuale indagata, giovane donna, tal Heloise Cigliano, attualmente sottoposta agli arresti domiciliari. Fin dall’inizio delle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile coordinati dal luogotenente Sergio De Luca. Gli inquirenti avrebbero scritto (siamo ancora nella fase delle indagini coperte da segreto) che la dinamica condurrebbe alla quasi certezza che la Fiat Panda guidata dalla indagata sia finita nella carreggiata opposta, andando ad incrociare la ciclista. Dopo l’esame autoptico e gli accertamenti di laboratorio il pubblico ministero non ha perso tempo nel nominare il proprio consulente, nell’ing. Antonio Ciarleglio, che avrà il compito delicato e decisivo nel descrivere la dinamica dell’incidente. In quale punto esatto è avvenuto il contatto tra i due veicoli. La Panda percorreva la strada in salita in direzione della sua abitazione che distava pochi metri.

Mentre il caporal maggiore capo dell’Esercito era a bordo della bicicletta per una passeggiata mattutina, come avveniva di solito. Dopo aver svoltato dalla stradina secondaria ove vi è l’attività commerciale Salvato in direzione del centro di Ischia, impattava con la Fiat Panda non percorrendo più di 20 metri. Questo avrebbero riportato nella informativa i carabinieri al pubblico ministero. L’ingegnere nominato potrà essere affiancato, se le parti lo vorranno, dai consulenti nominati dalla difesa e dalle parti offese. Certamente ci sarà il confronto, in quanto tutte le parti hanno necessità ed urgenza di capire realmente che cosa è accaduto di primissima mattina su una strada secondaria non troppo frequentata a quell’ora.

Nel frattempo il pubblico ministero, nel notificare alle parti in causa l’avviso dell’accertamento tecnico irripetibile, ha confezionato il capo d’imputazione nei confronti della ventiseienne ischitana. L’accusa ovviamente è di omicidio stradale con l’aggravante di aver assunto sostanze alcoliche. E in questo capo d’imputazione il magistrato inquirente contesta alla Cigliano di aver invaso con l’autovettura la corsia opposta, di pertinenza della Mele: «Perché, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per colpa specifica consistita nella violazione delle norme del Codice della Strada, nonché di quelle di cui all’art. 186 Codice della Strada comma 2 lett. c) in relazione alla guida in stato di ebbrezza alcolica, cagionava il decesso di Mele Cassandra; ed invero, alla guida della sua autovettura Fiat Panda percorrendo la via Giovan Battista Vico con direzione di marcia verso via Acquedotto, strada con pendenza di circa 10%, a causa dello stato psicofisico alterato dall’alcol (con tasso accertato superiore a 1,5 g/l), invadeva la corsia opposta collidendo con la parte anteriore sinistra della sua autovettura con la ciclista Cassandra Mele, proveniente dal senso opposto, in tal modo – a causa del violentissimo impatto – il telaio della bicicletta condotta dalla parte offesa si spezzava in più parti, mentre il corpo della Mele veniva nel contempo proiettato sul cofano e sul parabrezza della Panda ed infine contro il muro di cinta e il palo segnaletico (entrambi ubicati nella corsia di marcia della parte offesa), a seguito di tale impatto la Mele decedeva sul colpo».

Da questa ricostruzione del pubblico ministero non vi sarebbero dubbi sulla responsabilità. Ma è anche vero che ciò che accerta la pubblica accusa non è sempre la pura e reale verità, soprattutto sulla dinamica del sinistro mortale. Ecco perché a questo punto delle indagini è necessario avere la certezza matematica con la nomina di un consulente esperto nella lettura di un impatto del genere, che ne ricostruisca il più possibile la dinamica.

La verità comunque storica è sempre e comunque nelle mani del giudice terzo che esaminerà, a seconda delle richieste delle parti, quanto è accaduto quel 28 giugno scorso ed emetterà la sentenza.