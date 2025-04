La Processione del Venerdì Santo di Procida: Tradizione, Emozione e Fede

Sebastiano Cultrera | Procida, si è trasformata ancora una volta in un palcoscenico di fede e spiritualità in occasione della Processione del Venerdì Santo. Questo evento unico, che unisce sacro e profano, arte e religione, ha offerto un’esperienza intensa e coinvolgente per chiunque abbia avuto la fortuna di parteciparvi, sia in presenza, sia grazie alla diretta trasmessa da TG Procida e Campi Flegrei TV, che ho avuto l’onore di condurre accanto a un team di amici e professionisti straordinari.

Il corteo, come da tradizione, ha preso vita in un’atmosfera densa di significato, accompagnato dai suoni solenni che caratterizzano la processione. A dare il via è stata la tromba del Venerdì Santo, il cui suono lacerante, seguito dai tre battiti del tamburo, ha imposto subito un’aura di raccoglimento e introspezione.

La musica, eseguita dalla Banda Musicale “Città di Procida”, è stata protagonista indiscussa: un repertorio di marce funebri, tra cui la celebre Jone di Petrella, ha accompagnato i Misteri e i fedeli lungo le strade dell’isola. Il momento più intenso, però, è stato il silenzio spontaneo che ha accolto il passaggio della statua del Cristo morto: una sospensione collettiva che ha lasciato spazio alle emozioni, ai ricordi e alla preghiera.

Come ogni anno, i Misteri hanno rappresentato il cuore pulsante della processione, con opere che uniscono maestria artigianale e profondità simbolica. Vere e proprie narrazioni tridimensionali, i Misteri raccontano la Passione di Cristo con un linguaggio universale che parla all’anima di tutti.

Tra i Misteri più interessanti di quest’anno spicca “La Moglie di Pilato”, un’opera capace di suscitare profonde riflessioni. Il momento in cui Pilato si lava le mani, simbolo di un giudizio evitato e delegato al popolo, è stato rappresentato con una delicatezza che invita a riflettere sulla responsabilità individuale e collettiva. Il Mistero “La Moglie di Pilato” si distingue per la sua realizzazione da parte di un gruppo di donne, che ne amplifica il significato simbolico e il legame con la sensibilità mediterranea. La figura della moglie di Pilato, spesso trascurata, emerge qui come portatrice di una saggezza profetica e di una profonda empatia. Attraverso colori, scenografie e dettagli che richiamano le culture del Mediterraneo, il Mistero racconta il ruolo delle donne come custodi di intuizioni universali e messaggi di redenzione, unendo spiritualità e umanità in una rappresentazione di rara intensità. La figura della moglie di Pilato, che secondo la tradizione aveva intuito l’innocenza di Gesù, emerge come simbolo di una coscienza inascoltata, un monito a non restare indifferenti di fronte all’ingiustizia.

Non meno intenso è stato “Giù il Sipario”, un Mistero che ha affrontato temi di grande attualità con una potenza visiva straordinaria. L’opera rappresenta la mancanza di empatia verso le popolazioni colpite da guerre e disastri umani. I pulcinella che si aggrappano a maschere enormi simboleggiano l’ipocrisia e l’indifferenza, mentre la croce che si trasforma in una svastica e i piatti vuoti che servono bombe invece di cibo evidenziano la brutalità della guerra.

Sullo fondo, una “Guernica colorata” ricorda che, indipendentemente dall’interpretazione estetica, la guerra porta sempre con sé sofferenza. Il teatrino ispirato a Banksy ed Escher, con i suoi richiami al conflitto eterno tra bene e male, invita a guardare dentro di noi, dove angeli e demoni convivono in un fragile equilibrio.

Numerosi altri Misteri hanno arricchito la processione con messaggi di grande impatto emotivo e religioso. Il numero totale è stato di oltre 40 misteri, con circa 60 tavole complessive. Le rappresentazioni dei Sette Vizi Capitali, ad esempio, hanno offerto una riflessione sulla fragilità umana e sull’importanza di riscoprire le virtù teologali e cardinali, come la fede, la speranza e la carità.

Un altro Mistero particolarmente toccante ha rappresentato un cimitero desolato, con uno scheletro che piange su una tomba senza nome: un’immagine che richiama l’incapacità dell’umanità di imparare dai propri errori. Accanto, un’esortazione potente e chiara: “Armiamoci solo di cervello”.

Un’opera più dolce, ma altrettanto incisiva, ha presentato una bambina con un palloncino su cui campeggiava la scritta “No Future”, un grido silenzioso contro un futuro negato alle giovani generazioni. A completare il quadro, una colomba con un giubbotto antiproiettile, nel mirino di un cecchino, ha sottolineato la fragilità della pace nel mondo contemporaneo.

Un evento di tale portata non sarebbe stato possibile senza la passione, la professionalità e l’impegno di tante persone. Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria edizione della Processione del Venerdì Santo.

Un plauso speciale va a Salvi Lubrano, per la regia impeccabile; a Asia Cibelli, che ha saputo coordinare con grande sensibilità; ad Adelaide Minichino, che ha trasformato la cronaca in emozione viva; a Tilde Sarnico, infaticabile nel documentare ogni passaggio; a Eliana De Sanctis, che ha dato voce ai simboli con profondità, e a Marco Neri, che ha saputo emozionare con il suo coinvolgimento sincero. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l’immane lavoro di raccordo, di direzione e di coordinamento del direttore Leo Pugliese.

Grazie anche a chi ha seguito la diretta da ogni angolo del mondo, dimostrando che la fede e la tradizione possono unire oltre ogni distanza. I numeri parlano chiaro, ma ciò che conta davvero è il senso di comunità che questo evento ha saputo creare.

La Processione del Venerdì Santo di Procida non è solo un evento religioso, ma un patrimonio culturale e spirituale che appartiene a tutti. Quest’edizione, particolarmente apprezzata, è la dimostrazione di quanto sia importante custodire e valorizzare queste tradizioni.

A tutti i partecipanti, agli organizzatori e a chi ha seguito da lontano, va il mio più sincero ringraziamento. Con l’augurio di ritrovarci ancora, il 3 aprile 2026, per un nuovo capitolo di questa straordinaria storia di fede e comunità.