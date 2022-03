La prima ordinanza di Legnini è per Invitalia

Ida Trofa | Ecco il primo atto del commissario Giovanni Legnini per il sisma di Ischia: la proroga con integrazione della convenzione con Invitalia. L’accordo con l’inutile carrozzone per gli investimenti resterà in vigore fino al maggio 2022. Saranno così quattro anni di nulla, pagati con i soldi della ricostruzione ad una agenzia politica che fin qui, oltre alle nomine di comodo, non ha dato altro. Anzi.

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, in ogni caso, con ordinanza n. 16 alle 18,30 del 28 febbraio 2022 ha dato approvazione dello schema di Atto integrativo e di proroga della Convenzione stipulata il 29 gennaio 2019 tra l’altro reggente Carlo Schilardi ed Invitalia dell’amministratore delegato Domenico Arcuri (due voti della stessa medaglia Grillina) per l’assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni affidate al Commissario medesimo con il decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge 16 Novembre 2018, n. 130”.

Il solito guazzabuglio all’italiana per dare sostegno a chi deve dare sostegno ai territori. Un modo come un altro per assicurare incarichi e stipendi. Ma questo i nostri lettori lo sanno già. In ogni caso, all’indomani delle passerelle ischitane, subito dopo la notifica dei decreti di nomina e delle assegnazioni delle password e Smart card sui conti del terremoto, il neo nominato Legnini, come era ovvio, sistema gli uffici. Anche se in maniera provvisoria e in attesa della Legge delega sui terremoti.

I consulenti del consulente

In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n.323, con il quale l’On. le Avv. Giovanni Legnini è stato nominato “Commissario straordinario“ lo stesso Legnini gioco forza ha dovuto fare un ritocchino ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in ossequio alla Legge Genova, compresi quelli derivanti da convenzioni con società, la proroga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dalla normativa in vigore e fin ora riguarda solo gli uffici commissariali di via Marina e gli assunti sismici dei comuni del piccolo Cratere.

Un sostegno a darsi al supercommissario, ferme restanti le “Funzioni del commissario straordinario” e gli ambiti di intervento tra cui la ricognizione dei danni unitamente alla determinazione dei fabbisogni e del quadro complessivo degli stessi, il coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche nonché della concessione ed erogazione dei contributi relativamente agli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, la definizione degli interventi a sostegno delle imprese, il coordinamento degli interventi di demolizione e la mappatura della situazione edilizia ed urbanistica, la redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni degli studi di microzonazione sismica di III livello, le attività relative all’assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

Scadenza 28 febbraio. Mini proroga fino a maggio

Nell’assolvimento dell’incarico conferito, il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi, ai sensi e con i poteri previsti dalla legge Genova sulla ricostruzione di Ischia, anche avvalendosi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse del terremoto.

In attuazione nel 2018 con Schilardi è stato approvato lo schema di convenzione, e il relativo piano operativo, con Invitalia S.p.A. Firmati nel gennaio 2019 ( firma tra il Commissario straordinario pro- tempore e Invitalia nel momento in cui era in auge il movimento cinquestelle di cui entrambe erano espressione) per l’assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni affidate alla gestione commissariale nell’ambito degli interventi nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. Nel merito vi è stata la proroga, senza oneri aggiuntivi, della predetta Convenzione, sottoscritta in data 27 dicembre 2021 e con scadenza fissata al 28 febbraio 2022.

Fino a maggio

Per la norma ischitana ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della Convenzione è concordata tra le parti ed opportunamente formalizzate secondo la vigente normativa.

Stante le urgenze anche il democratico Legnini si affida alla società esterna questo “Vista la nota prot. n. 286/CS/ISCHIA del 21 febbraio 2022, inviata a INVITALIA, con la quale il Commissario straordinario ha rappresentato l’esigenza di procedere ad una due diligence sullo stato di attuazione degli interventi realizzati dal Commissario per la Ricostruzione nei comuni dell’isola d’Ischia interessati dal sisma, nonché sui profili finanziari, organizzativi e gestionali della Struttura commissariale, avvalendosi di una società terza, da selezionare con la modalità più speditiva, stante l’urgenza, tra quelle aventi i migliori requisiti professionali, con oneri da ricomprendere all’interno della convenzione in via di proroga, chiedendo contestualmente di procedere alla definizione di un atto integrativo alla Convenzione in essere fino alla data del 31 maggio 2022” questo è quanto scrive l’ex sottosegretario Giovanni Legnini.

333.676,10 euro

I costi lordi previsti dalla convenzione per l’acquisizione del personale, oltre all’importo dell’IVA, stimati nella misura di euro € 333.676,10 oltre IVA, come specificato Piano delle attività e dei costi 2022, trovano copertura finanziaria nelle risorse del fondo per la ricostruzione. Della serie: e io pago! 333.676,10 euro per redigere, in tre mesi, una relazione sullo stato del terremoto. Per attestare quello che di fatto è stato il nulla di Invitalia. È così che, come sempre, purtroppo, tutto cambia perché tutto resti com’è. Ischia non è il miracolo italiano.

L’Atto integrativo e di proroga della convenzione avrà una durata fino al 31 maggio 2022, e sarà efficace e produttiva di effetti secondo quanto previsto dall’art, 18 comma 5, del decreto- legge n. 109 del 2018. Eventuali proroghe e modifiche saranno concordate tra le Parti ed opportunamente formalizzate secondo la vigente normativa.

La prima ordinanza Legnini per Ischia, 5 pagine e 3 articoli, è stata già comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli e alle amministrazioni comunali di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.