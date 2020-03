La presa in giro al/col governo per il santo patrono

Gaetano Di Meglio | Rispettare le distanze di sicurezza, evitare baci abbracci e le strette di mano, lavarsi spesso le mani con prodotti giusti… queste sono solo alcune delle regole comportamentali promosse dal Ministero della Salute e dal Governo italiano tutto per poter contrastare il veloce diffondersi del Covid-19 anche in Italia.

Misure che passano, necessariamente, anche per l’evitare assembramenti di persone in eventi pubblici e privati. Misure che hanno coinvolto anche il mondo ecclesiastico con il divieto di scambiarsi il segno di pace, l’obbligo di ricevere l’ostia sul palmo della mano e l’eliminazione dell’acquasanta nelle acquasantiere poste all’ingresso delle chiese. Misure che, però, nel caso che vi presentiamo ora, si sono evolute portando alla concretizzazione di una sorta di “presa in giro” per il Santo Patrono.

Ieri, giorno dedicato a San Giovan Giuseppe della Croce, nel borgo di Ischia Ponte illuminato a festa, gli effetti dei provvedimenti presi dal Governo centrale sono diventati realtà dividendo, davvero, in due la giornata di celebrazioni.

La vigilia della festa, infatti, era stata accompagnata da tanti dubbi riguardanti la celebrazione o meno della messa delle ore 9.30 officiata anche dal vescovo Lagnese presso la Chiesa dello Spirito Santo. Messa sempre molto partecipata e attesa dai fedeli.

Era stato lo stesso parroco, Don Carlo Candido, a fugare ogni dubbio la sera del 4 marzo, con un audio inviato ai propri parrocchiani.

“Pace e bene sono don Carlo. Sono le ore 22 del 4 marzo e dopo un consulto con il vescovo e dopo che ci siamo interfacciati con la prefettura, con il Sindaco e soprattutto con il commissariato di Polizia di Stato di Ischia e alla luce anche del decreto del presidente del Consiglio che ancora non è stato pubblicato quindi ancora non è attuabile, al momento, ecco, noi come chiesa ci siamo rimessi totalmente nelle mani, ovviamente, delle autorità competenti e in questo caso soprattutto del commissariato per cui le messe domani si terranno giorno di San Giovan Giuseppe della Croce, nostro concittadino e patrono, regolarmente l’unica possibilità è che se domani sarà pubblicato il decreto del consiglio dei ministri solo la processione non sarà fatta, verrà sospesa. Quindi tutte le sante messe come da calendario saranno celebrate. Ovviamente rispettando le norme: chi ha problemi di salute e ha superato i 75 anni di età è opportuno che non partecipi. Cercate, di ovviamente di rispettare le norme igieniche elementari e soprattutto di evitare, chi ha raffreddori e cose di questo genere, di partecipare in queste assemblee così numerose. E in più ovviamente cercare di evitare qualsiasi contatto nel senso come il segno della pace e questo già lo si faceva e cose di questo genere. Va bene? Buona festa del santo patrono a tutti e buonanotte.”

Queste le parole del parroco che, così, avevano confermato le messe secondo calendario. Messe molto sentite e che hanno visto la partecipazione di tanti fedeli, possibile in virtù del fatto che il provvedimento del consiglio dei ministri riguardante,anche, il divieto assoluto della realizzazione di eventi con alta partecipazione di persone, non era stato ancora pubblicato.

E’ così che il programma mattutino delle celebrazioni è andato avanti come da programma: messe, canti, celebrazioni storiche presso il Castello Aragonese, incontri e appuntamenti hanno caratterizzato la giornata dedicata “al più bel fiore di Aenaria”, ma poi, per i fedeli, la doccia fredda: l’arrivo del provvedimento statale riguardo le misure preventive per evitare il contagio da Covid-19 e la relativa sospensione, come anticipato da Don Carlo, della processione che avrebbe visto la reliquia di San Giovan Giuseppe della Croce rientrare presso il convento di S. Antonio.

“Ma perché si è permesso di celebrare messe con tantissime persone ammassate in chiesa e sul gradoni all’ingresso, per poi evitare una processione, breve, e totalmente all’aperto – si interrogano in molti lungo le strade basolate di Ischia Ponte – sarà per l’arrivo del provvedimento nazionale, oppure solo un espediente per non perdere le ricche offerte che i fedeli fanno durante le messe celebrate nel cuore del borgo storico?”.

Un buona domanda, questa, che accende un riflettore sull’intero sistema e che pone, a sua volta, ulteriori interrogativi sulla vicenda. Intanto, ieri sera, l’importante reliquia è stata trasferita, all’interno di un pulmino, da Ischia Ponte al convento alla mandra che la ospita per il resto dell’anno.