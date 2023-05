La polemica. Vito Iacono, l’attacco a Stani Verde: “il coraggio, se uno non ce l’ha non se lo può dare!”

Vito Iacono l’attaco a Stani Verde: “il coraggio, se uno non ce l’ha non se lo può dare!”

“Non entro nel merito delle dichiarazioni del Sindaco eletto – ci ha detto Vito Iacono -all’atto della sua proclamazione in ordine alla eventualità di possibili sorprese nella distribuzione dei seggi, anche se dai numeri usciti dalle urne, se correttamente trascritti e riportati dai verbali delle singole sezioni nei terminali dell’ufficio elettorale del Comune di Forio e del ministero, sembra non essere contendibile il seggio assegnato alla lista “Forio è tua”. E comunque, inquietano le dichiarazioni del Sindaco non supportate da necessarie puntualizzazioni di natura giuridica nel rispetto di principi di trasparenza e, soprattutto, di rispetto del lavoro di una commissione che dovrebbe operare, e sono sicuro che così è, nella massima indipendenza, riservatezza e senza condizionamenti e men che meno astratti. Ma non mi aspettavo comportamento diverso anche da chi riferisce di favorire una libera opposizione dimenticando che proprio poche settimane fa mi “informava” telefonicamente di querele avverse ad iniziative e semplici espressioni di dissenso da parte di nostri candidati e supporters.

Come si dice – continua -, lo stile è come il coraggio di don Abbondio, se uno non ce l’ha non se lo può dare! Non abbiamo esultato o festeggiato per il numero importante di consensi che abbiamo ricevuto e men che meno per l’attribuzione del seggio che darebbe solo più forza e legittimazione alle centinaia di elettrici ed elettori che liberi da clientele e vessazioni hanno votato la nostra formazione politica che rappresenterà, a prescindere, un riferimento per loro e per il Paese.

A breve festeggeremo la nascita della nuova associazione “FORIO E’ TUA” alla quale saranno chiamati ad aderire tutte le cittadine ed i cittadini che vogliono condividere un percorso importante di crescita sociale ed economica del Paese e, soprattutto di emancipazione da uno stato di disagio diffuso del quale siamo tutti responsabili e sul quale qualcuno ha pensato di costrituire il proprio successo. La povertà ed il disagio non si combatte e vince con la carità mortificante di orgoglio e dignità annunciata dal primo cittadino, ma con atti concreti che salvaguradano e provuomono diritti ed alimentino speranza nella nostra gente”