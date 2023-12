LA POLEMICA. Rino Romano: “Cori verde? Come le banderuole, cambiano opinione dopo25 minuti”

Antonio Iodice | Da decenni si discute, ad Ischia, dell’istituzione di parchi naturali. Fondamentali per lo sviluppo socio-turistico, il rilancio economico, la valorizzazione dell’artigianato, la creazione di nuovi posti di lavoro, il futuro dei giovani, la lotta all’abusivismo edilizio, il risanamento idrogeologico. Non è possibile anteporre gli interessi di uno sparuto gruppo di armieri, facinorosi, integralisti della caccia (la medesima torma che oggi pretenderebbe l’abolizione dei S.I.C./Z.S.C.!) – potenziali sostenitori della Giunta Buono – a quelli della collettività”.

Per aver scritto, nel giugno 1996, queste frasi, apparentemente “innocenti”, nel gravame – davanti al CO.RE.CO. Sez. Prov. Napoli – contro la Delibera n. 48/96, con cui la maggioranza del Consiglio Comunale di Ischia, esprimeva “parere contrario” alla Riserva Statale dell’Epomeo, il responsabile dell’associazione “P.A.S. Pan Assoverdi S.”/ONLUS-E.T.S., il 19-8-96, si ritrovò sul groppone, su input di Francesco Costagliola, una denuncia penale per “ingiurie, diffamazione pluri-aggravata, vilipendio a Corpo politico-amministrativo”. Poi co-firmata dal sindaco Giovanni Buono in persona, dai consiglieri (falcidiati alle successive elezioni del 1998) Antonio Barile, Carmine Barile, Annamaria Buono, Antonietta Giusto, Raffaele Mattera, Vincenzo Molino, Giuseppe Zabatta, oltre all’assessore Giovannino Di Meglio. Dalla “tenzone” – non recepita da un’apposita determina – prese le distanze l’allora presidente del Civico Consesso di via Iasolino, Nicola Farese.

Com’era prevedibile, il portavoce della “P.A.S.”, si difese da leone, al cospetto dell’Autorità Giudiziaria, forte delle sue “convinzioni”. Il 23-6-1997, il GUP dott.ssa Laura Triassi (famosa per le inchieste di “mani pulite”) dichiarò inammissibile l’opposizione, dei temerari consiglieri, alla richiesta d’archiviazione della “notitia criminis”, formulata dal Sost. Proc. Minutolo. In quanto: “L’esposto degli indagati rappresenta un legittimo esercizio del diritto di critica, nei limiti dei principi di obiettività, pertinenza, continenza”. Mentre, nell’ottobre 2003, fu condannato, in sede civile, per danni morali, proprio Costagliola – vicepresidente dell’organizzazione venatoria C.P.A. – controdenunciato dai protezionisti. Ma, ad amareggiare oltremodo i soci del sodalizio filantropico che, dal 1989, vanta nel logo l’effige della stella marina (utilizzata altresì dal Min. Ambiente, molti anni più tardi) non fu tanto l’esaurimento dei pochi fondi sociali, per pagare la tutela legale. Bensì il “silenzio” (anziché la solidarietà) delle altre forze sociali, in merito all’iniziativa – degli amministratori locali – dal sapore vagamente intimidatorio. Altrettanto sola la compagine di via delle Terme fu lasciata in occasione dell’appello revocatorio avverso il D.P.R. 7 dicembre 2000. Con quest’ultimo atto, fu sancito il sorprendente accoglimento del ricorso “anti parchi”, al Presidente della Repubblica, proposto da Federcaccia, C.P.A., Arcicaccia.

Il rimedio giustiziale fu curato dall’avv. Lorenzo Bruno Molinaro. Il cassazionista però, durante un recente incontro pubblico, presso l’ex carcere di Punta Molino, si è detto pentito di aver accettato, all’epoca, l’incarico professionale. Peraltro, le doppiette invece di contestare il decreto istitutivo finale della riserva, impugnarono il “programma generale per le aree protette”, unanimemente ritenuto (dalla giurisprudenza) “atto endoprocedimentale” e quindi non autonomamente censurabile.

Celebre lo scontro, alla fine del 1999, tra la “P.A.S.” e l’ex assessore alle politiche territoriali di Ischia, Sebastiano Conte, il quale – secondo la più longeva formazione isolana del Terzo Settore, apolitica – non sostenne adeguatamente il piano parchi ed anzi propose addirittura uno strumento urbanistico alternativo al P.T.P.

Ha destato grande sorpresa la mancata adesione, a tutt’oggi, del gruppo di Rino Romano (che, da sempre, si batte per la realizzazione di eden tabellati, nelle plaghe di Pithekoussai) al movimento popolare, ribattezzato “CO.RI. Verde”, voluto – nell’inverno scorso – dal giornalista Giuseppe Mazzella (adesso coordinato dal pittore Gianni Adelante Mattera, dirigente della “Pro Loco” ischitana) “per la rigenerazione di Casamicciola e la destinazione del Monte Epomeo a parco naturale”. In verità, Romano, nel marzo 2023, espose, a grandi linee, i motivi della “dissociazione”, sul settimanale on line “Iustitia.it”. Sostanzialmente, l’antico ente volontaristico (pur elogiando le giovani leve, che si avvicinano ai temi ambientali: Antonio Pisani, Flora D’Andrea, Francesco Gravante, Adriano Calicchio, ecc.) non avrebbe gradito la presenza, nel ripetuto “rassemblement”, di diversi esponenti della Prima Repubblica. Essi, 25 anni fa – secondo la “Pan Assoverdi” – ostacolarono il progetto dell’oasi statale, ventilato dal “Governo Prodi”.

Come già illustrato su “Il Dispari” del 24-11-2023, pagg. 12, 13, i vertici della ONLUS (aderenti al “Fronte Unito Ambientalista Isola d’Ischia”) sono convinti che, col parco dell’Epomeo, la frana di Casamicciola di un anno addietro – che causò 12 morti, 5 feriti, 400 sfollati, decine di case crollate o lesionate, la chiusura di strade, alberghi, attività commerciali – si poteva evitare o mitigare.

“Il manipolo, compulsato dall’amico Peppino Mazzella, di cui condividiamo ovviamente gli scopi di massima, tralasciando le primogeniture – afferma la segreteria della “P.A.S.” – non ha letto i DD.MM. 21-5-2019, 27-11-19, il nuovo piano faunistico prov. 2019-24. Forse nemmeno conosce che proponente/relatore della L.R. 33/1993, sui parchi in Campania, fu l’ex cons. verde Antonio D’Acunto, in collaborazione col direttivo di Legambiente Campania, WWF, LIPU, CAI, LAC, Pan Assoverdi: nella prima bozza del parco reg. dei Campi Flegrei vennero inserite pure Ischia e Procida. I S.I.C., le pinete comunali, l’A.N.P. “Regno di Nettuno”, non bastano! Dubitiamo che la proposta di evacuazione dell’area dell’epicentro dei terremoti del 1881, 1883, 2017 (dintorni di piazza Majo, per circa 1 kmq) avanzata dallo stimatissimo presidente onorario del comitato, Giuseppe Luongo, vulcanologo di fama mondiale – che ricalca le posizioni di Mario Tozzi – sia condivisa dagli adepti più anziani”.

Nel panorama politico italiano, gli esempi d’incoerenza e “retromarcia” si sprecano. Basti pensare al punto di vista di Salvini sul ponte sullo stretto di Messina. Gli adulatori del Ministro delle Infrastrutture ritengono che i ripensamenti siano simbolo d’intelligenza ed apertura mentale. Ma – per Romano & Company – sono soprattutto indice di scarsa credibilità: “Visto che le banderuole si rivelano spesso recidive ed imprevedibili. Talvolta cambiano opinione dopo 25 anni. Talvolta dopo 25 minuti”.