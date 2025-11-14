La polemica. De Siano: “Pascale umilia i commercianti e paralizza il paese”

La protesta dei commercianti del Corso non rimane senza eco politica. Il senatore Domenico De Siano, capogruppo dell’opposizione consiliare, interviene con una posizione netta contro la gestione del sindaco Giacomo Pascale, schierandosi apertamente al fianco delle attività penalizzate dal cantiere.

«Quello che sta accadendo sul Corso Angelo Rizzoli – ci ha detto – è l’ennesima dimostrazione di un metodo di governo improvvisato, arrogante e totalmente scollegato dalla realtà. In quattro giorni il sindaco Giacomo Pascale ha deciso di paralizzare l’economia di un intero settore senza ascoltare nessuno, ignorando commercianti, residenti e perfino il buonsenso. È una scelta inaccettabile, che colpisce uomini e donne che lavorano tutto l’anno e che ora si trovano a subire un danno enorme proprio nel periodo più importante per le loro attività.

Esprimo pieno sostegno ai commercianti che stanno protestando con dignità e responsabilità. Hanno avanzato proposte ragionevoli, pratiche, immediate. L’amministrazione ha risposto con superbia e chiusura, come se Lacco Ameno fosse una proprietà personale e non una comunità viva fatta di persone che meritano rispetto.

Una gestione seria avrebbe studiato l’impatto, programmato le alternative, avviato un confronto, valutato soluzioni e mitigazioni. Invece ci troviamo davanti all’ennesima dimostrazione di un potere esercitato senza trasparenza e senza consapevolezza delle conseguenze. Il commercio locale non può essere trattato come un fastidio. Chi governa ha il dovere di difenderlo, non di metterlo in ginocchio.

Chiedo al sindaco Pascale di sospendere immediatamente questo modo di procedere e di aprire un tavolo vero, non fittizio, con tutte le parti coinvolte. Se continua a ignorare la sua comunità – conclude De Siano – , sarà chiaro a tutti che la sua priorità non è Lacco Ameno, ma soltanto il proprio ego politico.»