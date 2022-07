La pizzeria della speranza | #4WD

In un paese dove dal 2017 ad oggi non si riescono a dare risposte serie a chi è rimasto senza casa e senza attività, lo stesso Paese in cui si sfiducia un’amministrazione comunale in piena estate solo per evitare che possa accreditarsi eventuali meriti in materia di ricostruzione e affini in vista di una riconferma, c’è chi ha voluto lanciare il cuore oltre l’ostacolo, anteponendo la passione alla ragione, il sogno all’evidenza, la visione alla logica.

Domani, in quel di Piazza Majo, riaprirà la Pizzeria Catarì! Antonella e Caterina, con la loro squadra storica e con l’entusiasmo di sempre, hanno deciso di ripartire da lì, da quel locale esistente sin dal 1966 e che, dopo il terremoto di cinque anni fa, si fonde con la desolazione del paesaggio circostante fatto di impalcature in ferro e legno, ponteggi, case crollate o lesionate, il senso unico alternato in due punti, la squallida baracca del Comitato creato dopo il sisma e un altro simbolo di coraggio: il Bar Monti.

Non importa se si aprirà un po’ a scartamento ridotto (il giardino, per adesso, non sarà fruibile): la storia di Nonna Catarì e quel posticino in cui loro due, donne e professioniste, hanno messo in discussione le proprie attività precedenti per portarli avanti con successo, andavano tutelati ancora una volta. E allora, al diavolo le prospettive, le proposte allettanti, le location da rivalutare senza troppo rischio: la sfida è lì, a casa loro, dove da domani riusciranno a capire se a vincere saranno la simpatia, la qualità e l’originalità della loro proposta (credo che Antonella e Caterina restino, fino a prova contraria, le uniche due donne-pizzaiolo isolane) oppure lo scetticismo miope e un po’ scaramantico di chi preferirà andare altrove, pur di non sentirsi circondato da quel disastro mentre assapora una pizza gustosa, dai sapori unici ed altamente digeribile.

Io sto dalla parte di queste due ragazze e non solo perché sono ottime clienti della nostra azienda di famiglia, ma perché i valori che le ispirano sono ormai merce rara offerta al mercato di una società ormai senza troppe speranze.